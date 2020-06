Schalke-Gerüchte um Schwolow: Das sagt Freiburgs Saier

Freiburg/Essen. Schalke 04 ist auf der Suche nach einem neuen Torwart. Alexander Schwolow soll vom SC Freiburg kommen. Doch es gibt eine große Hürde.

Der FC Schalke 04 hat Bedarf auf der Torwartposition. Da Alexander Nübel ablösefrei zum FC Bayern München wechselt und der junge Markus Schubert in dieser Saison schon viele Gegentore verschuldet, will der Klub in diesem Bereich nachlagen.

Nach übereinstimmenden Medienberichten soll Alexander Schwolow zur kommenden Saison ins Ruhrgebiet wechseln. Der 28-Jährige ist aktuell Stammtorwart beim SC Freiburg und besitzt bei den Breisgauern noch einen Vertrag mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2022. Es soll eine Ausstiegsklausel geben. Demnach ist Schwolow für acht Millionen Euro zu haben.

Jochen Saier spricht über Gerüchte

Der TV-Sender "Sky" konfrontierte Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier am Samstag mit den Gerüchten. Der 42-Jährige gab kein direktes Dementi ab. Er sagte allerdings auch, dass bislang kein Klub die geforderte Ablösesumme bezahlen möchte.

Angesichts der angespannten Finanzlage dürfte die Königsblauen die acht Millionen Euro nicht stemmen können. Sollte Sportvorstand Jochen Schneider den Spieler haben wollen, müsste er die Ablösesumme also deutlich drücken.

Auf Leihbasis bei Arminia Bielefeld

Der gebürtige Wiesbadener Schwolow wechselte bereits 2008 in die Nachwuchsakademie der Freiburger. Am 10. Mai 2014 gab er unter Trainer Christian Streich sein Bundesliga-Debüt. Er erlebte einen 2:3-Niederlage bei Hannover 96. Danach wechselte er für eine Saison auf Leihbasis zum damaligen Zweitligisten Arminia Bielefeld.

2015 kehrte er nach Freiburg zurück und entwickelte sich zum Stammtorwart. Insgesamt kommt der frühere U20-Nationaltorwart in seiner Karriere auf 125 Bundesliga-Spiele.

Am Samstag, beim Duell Freiburg gegen Schalke, saß Schwolow aber auf der Bank. Christian Streich gönnte Ersatzmann Mark Flekken, dessen Name auch schon auf Schalke kursierte, einen Einsatz. Der frühere Torwart des MSV Duisburg erlebte zum Saisonausklang einen deutlichen 4:0-Sieg seiner Mannschaft. (ddh)