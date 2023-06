Schalke: Hechelmann lehnt erstes Angebot für Bülter ab

Will Schalke 04 verlassen: Marius Bülter.

Gelsenkirchen. In einer Medienrunde äußerte sich Schalkes Sportdirektor André Hechelmann über die Personalplanungen für die Zweitliga-Saison.

Schöne Urlaubsfotos posten die Profis des FC Schalke 04 aktuell reihenweise – ob von Mallorca, der italienischen Amalfiküste oder vom spanischen Festland. Der neue Sportdirektor André Hechelmann denkt frühestens ab 2. September an Urlaub – wenn die Transferperiode beendet ist. Er feilt gerade am Zweitliga-Kader des Bundesliga-Absteigers. Und die Zeit drängt: In zehn Tagen ist Trainingsauftakt.