Schalke: Hoffenheim verzichtet offenbar auf Rudy-Kauf

Gelsenkirchen. Die TSG 1899 Hoffenheim könnte Schalke-Leihgabe Sebastian Rudy via Kaufoption verpflichten. Nach Kicker-Infos hat die TSG das aber nicht geplant.

Am Dienstag gab es für den Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 noch eine gute Nachricht: Premier-League-Klub Newcastle United wolle den momentan ausgeliehenen Nabil Bentaleb (25) kaufen, schrieb der "Newcastle Chronicle". Das würde Schalke etwa 9,7 Millionen Euro bringen - Geld, das der Klub sehr gut gebrauchen kann. Nur einen Tag später erreichte Schalke eine weniger erfreuliche Nachricht eines Leihspielers.

Schalke-Leihgabe Rudy ist Rekordspieler der TSG Hoffenheim

Es geht um Sebastian Rudy. Der 30-Jährige spielt momentan auf Leihbasis für die TSG 1899 Hoffenheim, 850.000 Euro hatte dieser Deal gekostet. Zudem vereinbarten beide Klubs eine Kaufoption, die bei knapp sechs Millionen Euro liegen soll. Nach "Kicker"-Angaben will Hoffenheim diese Option aber nicht ziehen. Nach insgesamt acht Jahren würde die Zeit des Mittelfeldspielers in Hoffenheim enden. Rudy trug das TSG-Trikot von 2010 bis 2017 und in der aktuellen Saison. Mit 219 Einsätzen (12 Tore, 32 Vorlagen) ist er Bundesliga-Rekordspieler des Klubs. Zwischenzeitlich war er Kapitän des Teams.

Nun könnte diese Zeit aber enden. Die hohen Erwartungen konnte Rudy in Hoffenheim nicht immer erfüllen. Er erarbeitete sich zwar einen Stammplatz, bestritt 27 Pflichtspiele (ein Tor, vier Vorlagen), über das Mittelmaß in der Liga kam die TSG aber nicht hinaus. Nach 25 Spieltagen steht das Team auf dem neunten Tabellenplatz.

Rudys Kritik: "Schalke hat es verpasst, mich als Spieler zu schützen"

Sollte die TSG die Option wirklich nicht ziehen, gibt es für Schalke einen "worst case": Rudy würde am 1. Juli nach Gelsenkirchen zurückkehren. Auf Schalke steht er noch bis Juni 2022 unter Vertrag - und der ist sehr gut dotiert. Das Verhältnis zwischen Rudy und den Verantwortlichen der Königsblauen ist nicht besonders gut. In einem Interview mit "t-online.de" hatte Rudy im Januar gesagt: "Mir kam es definitiv so vor, als sei ich in der Öffentlichkeit zum Gesicht der Krise auserkoren worden. Auch wenn ich die Fehler immer erst bei mir selbst suche und sicher welche gemacht habe: Da hat Schalke es verpasst, mich als Spieler zu schützen. Wenn man die Unterstützung des Vereins spürt, spielt man natürlich ganz anderes Fußball."

In der aktuellen Saison habe Rudy auf Schalke neu angreifen wollen, doch in der Vorbereitung habe er "relativ schnell gemerkt, dass einige Dinge einfach nicht passen". Das störte Trainer David Wagner aber nicht: "Seitdem er uns verlassen hat, hatten wir sporadisch Kontakt. Wir haben uns hin und wieder geschrieben. Die Ausleihe läuft in meinen Augen für alle gut, erfolgreich und vielversprechend." Nur: Sie endet offenbar.