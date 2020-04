Schalke: Hoffnung auf Todibo-Verbleib sinkt weiter

Schalke-Verteidiger Jean-Clair Todibo wird wohl nicht in Gelsenkirchen bleiben können.

Gelsenkirchen. Jean-Clair Todibos Leihe beim Bundesligisten Schalke 04 läuft am Saisonende aus. Dann würde der FC Barcelona den Franzosen wohl gerne verkaufen.

Zwar verfügt der FC Schalke 04 über eine Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro für den vom FC Barcelona bis zum Saisonende ausgeliehenen Innenverteidiger Jean-Clair Todibo. Doch spätestens seit Ausbruch der Corona-Krise scheint es mehr als zweifelhaft, dass der S04 den 20-Jährigen für diese Summe verpflichtet. Sportvorstand Jochen Schneider hatte das bereits Anfang April angedeutet.

Barcelona will zahlreiche Spieler aussortieren

Denkbar wäre gewesen, dass die Königsblauen den Innenverteidiger für eine weitere Saison ausleihen. Doch anscheinend verfolgt der FC Barcelona, an den Todibo noch bis 2023 gebunden ist, andere Pläne mit dem französischen U20-Nationalspieler. Wie die Marca berichtet, wollen die Katalanen Todibo verkaufen - wenn nicht an Schalke, dann an einen anderen Verein.

Der spanischen Zeitung zufolge plant Barca im Sommer eine Offensive auf dem Transfermarkt. Insbesondere Gerüchte zu Inter Mailands Lautaro Martinez und eine Rückkehr von Superstar Neymar halten sich hartnäckig. Um Transfers in einer solchen Dimension zu stemmen, müsste sich die Blaugrana finanziellen Spielraum verschaffen. Laut dem Marca-Bericht stehen zahlreiche Spieler auf einer Verkaufsliste - darunter auch Todibo.

Todibo mit sieben Einsätzen für Schalke 04

Auf eine erneute Leihe kann der S04 wohl nur hoffen, wenn Barcelona aufgrund der Corona-Krise keinen Abnehmer für Todibo findet. Der französische U20-Nationalspieler kommt bislang auf sieben Pflichtspieleinsätze für die Gelsenkirchener. Zweimal spielte er über 90 Minuten. Nach kleineren Anlaufschwierigkeiten hat er die Mehrheit der Schalke-Fans offenbar von sich überzeugt: Sie wählten Todibo zum Spieler des Monats Februar.

Neben der S04-Leihgabe will Barca angeblich auch den früheren Schalker Ivan Rakitic sowie den Ex-Dortmunder Ousmane Dembele im Sommer aussortieren.