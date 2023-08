Schalke holt Kalas: "Ich habe nicht lange überlegen müssen"

Gelsenkirchen. Schalke 04 reagiert auf die Abwehrschwäche. Tschechiens EM-Teilnehmer Tomas Kalas soll den schwach gestarteten Zweitligisten stabiler machen.

Neun Gegentore hat der FC Schalke 04 sich bereits in den fünf Saisonspielen (vier 2. Bundesliga, eins DFB-Pokal) eingefangen. Vor allem die bisher schwache Liga-Ausbeute mit nur einem Sieg zwingt die Königsblauen, noch mal in der Abwehr nachzubessern. Mehr Stabilität für die Hintermannschaft in den kommenden Spielen erhofft sich Schalke von Tomas Kalas. Am Samstag hat der 30 Jahre alte Innenverteidiger einen bis zum Ende der Saison 2024/25 gültigen Zweijahresvertrag bei den Gelsenkirchenern unterzeichnet. Er bekommt die Rückennummer 26.

„Nach meiner Zeit bei Bristol City habe ich mir bewusst Zeit genommen, um genau zu schauen, wo ich den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen kann und bei welchem Klub ich das beste Gefühl habe", so Kalas, der zuletzt vertragslos war. "Dass Schalke mich kontaktiert hat, ist eine riesige Ehre für mich. Ich habe nicht lange überlegen müssen, sondern werde alles Nötige dafür tun, um den Klub dahin zurückzubringen, wo er hingehört.”

Kalas ist ablösefrei und soll Schalke hinten sicherer machen

„Mit Tomas setzen wir unser Vorhaben, in der Defensive weitere Qualität hinzuzufügen, um. Wir gewinnen einen routinierten Innenverteidiger dazu, der auf dem Platz Verantwortung übernehmen und vorangehen wird“, sagt Schalke-Sportdirektor André Hechelmann. „Er wird den Konkurrenzkampf im Team vorantreiben und so dafür sorgen, dass wir alle gemeinsam besser werden.“ Trainer Thomas Reis: „Tomas ist schnell, zweikampf- und mentalitätsstark. Er zeichnet sich durch aktives Vorverteidigen und gutes Timing im Zugriff aus. Ich freue mich darauf, dass er uns dabei helfen wird, unsere Defensive zu stabilisieren. Wir werden nun im ersten Schritt schauen, wie schnell wir ihn physisch auf Wettkampfniveau bekommen.”

Tomas Kalas kommt ablösefrei zu Schalke, zuletzt spielte der Tscheche für Bristol City in der englischen Championship, der zweiten Liga auf der Britischen Insel. Insgesamt lief er für Bristol 155 Mal auf, kam in der abgelaufenen Saison aber nur achtmal zum Einsatz. Die ersten 14 Spieltage hatte Kalas wegen einer Leistenzerrung verpasst, nach zwei Kurzeinsätzen wurde er Mitte und zum Ende der Saison noch zweimal für einen längeren Zeitraum von seinem Trainer nicht für den Kader berücksichtigt. Nur dreimal spielte er 70 Minuten und mehr pro Partie. Für sein Heimatland lief Tomas Kalas 31 Mal auf und erzielte dabei zwei Tore. Bei der EM 2021 gehörte er zum Kader der Tschechen.

Tomas Kalas ist 1,84 Meter groß und fühlt sich in der Innenverteidigung am liebsten. Allerdings hat er auch schon einige Male hinten rechts gespielt – Schalke 04 sucht ja Optionen für die Außenverteidigerposten. Für innen hatte sich Schalke nach dem Saisonauftakt nachträglich mit Timo Baumgartl verstärkt. Marcin Kaminski strahlte zuletzt aber auch keine Sicherheit in der Abwehrzentrale aus.

Schalke ist für Kalas die zweite Station in Deutschland

Nun soll also Tomas Kalas die Schalker Verteidigung sicherer machen. Der Rechtsfuß stand bereits 2014/15 einmal in Deutschland unter Vertrag. Beim 1. FC Köln reichte es damals allerdings nicht zu einem Einsatz in der Bundesliga, Kalas spielte nur zweimal für die U23 in der Regionalliga. Zuvor hatte der von Sigma Olmütz ausgebildete Abwehrmann das Interesse des FC Chelsea geweckt, er lief 2013/14 zweimal in der Premier League auf und kam zu einem Einsatz in der Champions League. Nach dem Köln-Intermezzo folgten etliche Jahre für den FC Middlesbrough, FC Fulham und Bristol City in der englischen Championship. Nun soll Tomas Kalas bei Schalke 04 weiterhelfen.

Lesen Sie auch zu Schalke 04:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04