Schalke: Ibisevic würde wohl für Mini-Gehalt spielen

Gelsenkirchen. Stürmer Vedad Ibisevic könnte für Bundesligisten Schalke 04 zum Schnäppchen werden. Das berichtet der Kicker.

Mittelstürmer Vedad Ibisevic ist für einen Wechsel zum FC Schalke 04 wohl bereit, auf viel Geld zu verzichten. Wie der Kicker berichtet, soll der 36-Jährige in der kommenden Saison für nur rund 100.000 Euro Jahresgehalt bei den Gelsenkirchenern zu unterschreiben.

Dem Bericht zufolge liegen dem Sturm-Routinier wohl auch lukrative Angebote aus dem Ausland vor. Ibisevic soll aber unbedingt zu Schalke wechseln wollen und ist dafür bereit, auf Gehalt zu verzichten. Weiter heißt es, dass keine exorbitant hohen Bonuszahlungen vereinbart sind, lediglich die auf Schalke üblichen Siegprämien. Andere Informationen bezüglich des Ibisevic-Deals vermeldet die Bild. Die Zeitung schreibt von einem Grundgehalt von zwei Millionen Euro plus Handgeld für den Bosnier.

Schalke: Nach McKennie-Abgang ist der Weg für Transfers frei

Nach dem Transfer von Weston McKennie zu Juventus Turin ist auf Schalke der Weg frei für weitere Transfers. So sollen die 4,5 Millionen Euro Leihgebühr, die die Königsblauen von den Italienern für den Mittelfeldspieler bekommen, in neue Spieler investiert werden. Die Bekanntgabe von Ibisevic könnte in den kommenden Tagen folgen.

Da Ibisevics Vertrag bei Hertha BSC ausgelaufen war, wäre der Stürmer für Schalke 04 ablösefrei zu haben. Seinen Torriecher hat er in den vergangenen Jahren in der Bundesliga unter Beweis gestellt. Für Alemannia Aachen, den VfB Stuttgart, die TSG Hoffenheim und Hertha BSC lief der bosnische Nationalspieler insgesamt 340-mal in Deutschlands höchster Spielklasse auf. Dabei gelangen ihm 127 Treffer. (fs)