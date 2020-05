Schalke in der Krise: So droht der Weg von Werder Bremen

Es hat zwölf Tage und dreimal 90 Bundesligaminuten gebraucht, um den FC Schalke 04 nach Beendigung der Corona-Zwangspause in einen veritablen Alarmzustand zu versetzen. Die Ergebnisse sind eklatant, die Spielweise ebenso, der Verein steckt in finanziellen Nöten. Es gibt dieser Tage rund um die Arena nicht viel, das die Laune hebt.

Jochen Schneider macht nun das, was von ihm zu erwarten ist: Schalkes Sportvorstand stellt sich vor David Wagner und will nichts schönreden. Die Kritik richtet sich aber nicht nur an den Trainer. Wenn Augsburg taktisch besser spielt, wenn Düsseldorf mehr kämpft – obwohl in beiden Partien für Schalke immer noch Auswahlspieler, gestandene Profis, vielversprechende Talente auf dem Platz stehen –, dann ist das nicht allein auf fehlendes Selbstvertrauen und aktuell drei verletzte Stammspieler zurückzuführen.

Schalke: Ergebnisdelle ist eine Erkenntnisbeule

Die verharmlosende Ergebnisdelle, mit der die zuletzt unwürdigen Darbietungen erklärt wurden, hat sich längst als dicke Erkenntnisbeule erwiesen. Die Auswirkungen dürften mittelfristig noch viel spürbarer werden als aktuell der Sturz auf Tabellenplatz neun.

Vieles deutet daraufhin, dass Schalke zum zweiten Mal in Folge den Europapokal verpassen wird. Etwas, das nach eigenen Planungen nicht häufiger in einem Fünf-Jahres-Turnus vorkommen darf, um den Anschluss an die Leistungs-Spitze zu halten. Doch der Kontakt entgleitet Schalke gerade. Bayern, Dortmund, Leipzig, Gladbach und Leverkusen sind sportlich meilenweit entfernt. Da Wolfsburg sowieso und auch Hertha BSC mehr Möglichkeiten haben, ergibt sich keine allzu rosige Perspektive.

Schalke 04 droht so der Weg, den Werder Bremen, der Hamburger SV und der VfB Stuttgart bereits bestritten haben.

Schalke: Ausgliederung ist die letzte Patrone

Ohne kontinuierliche Einnahmen aus dem Europapokal versanden sportliche Ansprüche im Mittelmaß. Dass nun eine mögliche Ausgliederung der Profiabteilung ins Spiel gebracht wird, wirkt schon fast wie der Griff nach der letzten Patrone, um nicht völlig abgehängt zu werden. Nur: Stuttgart und Hamburg haben bewiesen, dass sie nicht der Weisheit letzter Schluss sein muss, wenn man mit dem frischen Geld nicht erfolgreich umgeht.

Mehr Zeit und Kraft als für den formalen Akt wird es benötigen, die skeptischen Fans von dieser Idee zu überzeugen. Wenn aber die Tatsache, dass dem Verein das Wasser sportlich bis zum Halse steht, diesen Prozess beschleunigen würde, kann sich Schalke immerhin in einer Angelegenheit auf dem richtigen Wege wähnen.