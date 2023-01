Der BVB und Schalke starten in die Restrunde. In unserem Podcast Fußball Inside diskutieren wir über die Chancen der beiden Revierklubs.

Podcast: So sieht es vor dem Start beim BVB und Schalke aus

FC Schalke 04 Schalke in Frankfurt: Darum sind diesmal weniger Fans dabei

Gelsenkirchen. Wenn Schalke 04 am Samstag zum Bundesliga Re-Start gegen Eintracht Frankfurt spielt, ist das Stadion in der Mainstadt etwas leerer als üblich.

Es geht wieder los, der FC Schalke 04 startet am Samstag (15.30 Uhr) in die Bundesliga. Das Ziel ist klar: Klassenerhalt! „Der Start ist immer unheimlich wichtig“, betonte am Donnerstag auch Schalke-Trainer Thomas Reis. Doch die ersten Bundesligaminuten 2023 können wohl weniger Schalke-Fans als erhofft miterleben. Das gesamte Stadion ist ausverkauft, es gibt keine Tickets mehr. Ohnehin gab es diesmal insgesamt nur 49.000 davon für die Partie im einstigen Waldstadion. Fast 1500 weniger als üblich.

Der Grund: Das Stadion wird derzeit erweitert, der Oberrang der Nord-West-Kurve ist eine Baustelle. Die dort üblicherweise sitzenden 1300 Dauerkartenbesitzer werden auf andere Plätze verteilt – die deshalb nicht in den Verkauf kommen. Ohnehin hatte Schalke seine Fans explizit darauf hingewiesen, dass „die Nord-West-Kurve des Stadions den Eintracht-Fans vorbehalten ist und dieser Bereich, allein schon aus Gründen des Respekts, von S04-Fans gemieden werden sollte“.

Schalke-Fans müssen mit Wartezeiten rechnen

Für S04-Fans sind die Blöcke 17 bis 21 vorgesehen. Aufgrund der langen Wege von den Eingängen zum Gästefanbereich werden alle Schalker am Eingang zu Block 20 nochmals kontrolliert. Der Einlass und die Öffnung der Kassen erfolgen am Samstag um 13.30 Uhr.

Mehr Schalke-News lesen Sie hier:

Am Ende der Bauarbeiten zum Start der kommenden Saison wird das Frankfurter Stadion dann Platz für fast 60.000 Zuschauer bieten. Auch sportlich setzt sich Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt nach einem der erfolgreichsten Jahre der Vereinsgeschichte keine Grenzen. „2022 haben wir abgehakt und müssen wir auch abhaken, weil alle Karten 2023 neu gemischt werden“, sagte Axel Hellmann, Vorstandssprecher des Bundesligisten am Donnerstag bei der Jahresauftakt-Pressekonferenz. „Wir haben ein unglaubliches Jahr hingelegt, aber für das Gewesene kriegen wir jetzt nichts mehr. Nur noch für das, was kommt und wir erreichen können.“ Es müsse jetzt ein neues Kapitel aufschlagen werden. S04-Fans hoffen, dass dies jedoch erst nach dem Spiel gegen Schalke passiert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04