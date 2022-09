Schalke in Stuttgart ohne Kaminski – einige Startelf-Wechsel möglich

Gelsenkirchen. Schon durch den Abgang von Malick Thiaw muss Trainer Frank Kramer die Schalker Mannschaft umbauen. Zwei Profis winkt ein Startelf-Debüt.

Nach der vernichtenden 1:6-Heimniederlage gegen Union Berlin in der vergangenen Woche will Schalke 04 an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfB Stuttgart unbedingt eine Reaktion zeigen. Trainer Frank Kramer wird seine Anfangsformation dafür wohl auf einigen Positionen verändern, wie er am Freitagmittag angedeutet hat.

Ein Wechsel ist unausweichlich, denn Malick Thiaw, der gegen Union noch 90 Minuten auf dem Rasen stand, hat die Schalker inzwischen verlassen und ist zum AC Mailand gewechselt. In der Innenverteidigung braucht es also auf jeden Fall einen frischen Spieler. Das wird mit ziemlicher Sicherheit Sepp van den Berg sein. Nur vier Tage nach seinem Leih-Wechsel vom FC Liverpool nach Gelsenkirchen ist er für den Trainer die erste Option für die Rolle neben Maya Yoshida in der Innenverteidigung. „Van den Berg ist eine Option für die Startelf, er steht voll im Saft und hat Rhythmus“, erklärte Kramer. „Genau dafür haben wir ihn geholt. Er ist eine Soforthilfe in der Innenverteidigung.“

Schalke: Leo Greiml erstmals im Kader - Jordan Larsson ein Startelf-Kandidat

Die Verletzung von Marcin Kaminski macht einen Einsatz des 20 Jahre alten Niederländers noch wahrscheinlicher. Der polnische Nationalspieler hat sich im privaten Umfeld verletzt und musste genäht werden. „Er wird uns nicht zur Verfügung stellen“, so Kramer. In den Kader wird daher erstmals Neuzugang Leo Greiml (kam von Rapid Wien) rutschen. Nach Kreuzbandverletzung spielte der 21-Jährige bislang ausschließlich für die Schalker U23 in der Regionalliga.

Doch nicht nur in der Defensive bahnen sich Änderungen an. Auch weiter vorne könnte sich in der Schalker Startformation etwas ändern. Vor allem Neuzugang Jordan Larsson (kam von Spartak Moskau) ist ein Kandidat für die erste Elf. Rund einem Monat nach seiner Verpflichtung scheint der 25 Jahre alte Schwede bereit für mehr Spielzeit zu sein. „Er hat sich in den letzten Wochen sukzessive herangearbeitet“, erklärte der Trainer. „Er ist absolut eine Option, zu starten.“ Helfen könnte Larsson den Schalkern vor allem mit seinem Tempo. Denn an der nötigen Geschwindigkeit hat es den Königsblauen zu Saisonbeginn häufig gefehlt.

Ein Startelf-Kandidat ist auch Tobias Mohr, der nach seinem Magen-Darm-Infekt wieder komplett fit ist. Das Duo könnte für die gegen Union schwachen Dominick Drexler und Rodrigo Zalazar in die erste Elf rutschen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04