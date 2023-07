Schalke-Trainer Thomas Reis (m.) bereitet seine Spieler in Mittersill auf eine neue Rolle vor.

FC Schalke 04 Schalke ist jetzt Gejagter: Wie Thomas Reis einen Aufsteiger formen will

Gelsenkirchen. Schalke-Trainer Thomas Reis bereitet die Mannschaft auf Aufstiegs- statt Abstiegskampf vor. In Mittersill wird das klare Ziel wiederholt.

Jeder Tag in Mittersill beginnt für Thomas Reis mit Applaus. Natürlich für ihn, den Trainer des FC Schalke 04, der sich in den Kitzbüheler Alpen mit der Profimannschaft bis Sonntag auf die Zweitliga-Saison vorbereitet. Aber er selbst applaudiert auch – in Richtung Tribüne, wo sich mal 150, mal 250, mal noch mehr Schalker aufhalten, die genau beobachten, wie Reis sein Team antreibt.