Schalke: Job-Garantie für Wagner - über die Saison hinaus

Einen Trainerwechsel hat Sportvorstand Jochen Schneider vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 ausgeschlossen. "Wir werden die richtigen Schlüsse aus dieser Krise der vergangenen Monate ziehen, im Sommer die notwendigen Entscheidungen treffen und mit Beginn der Vorbereitung auf die neue Saison mit David Wagner unseren roten Faden wieder aufnehmen", sagte Sportvorstand Jochen Schneider am Donnerstagmittag bei Sky. Die "handfeste Krise" sei nicht an einzelnen Personen festzumachen, sie hätte verschiedene Gründe.

Schalke beim 1:2 in Düsseldorf mit einer Mauertaktik

Am Abend zuvor hatte Schalke das Spiel beim Abstiegskandidaten Fortuna Düsseldorf mit 1:2 (0:0) verloren. Für die Königsblauen war es das zehnte Spiel in Folge ohne Sieg, das Torverhältnis in dieser Zeit beträgt 3:24, sie erspielten sich insgesamt nur 24 Chancen. Die Spielweise ist unattraktiv - in Düsseldorf verteidigte Schalke mit einer Fünferkette in der Abwehr, hatte nur ganz selten den Ball.

Diese unattraktive Spielweise verteidigte Schneider im Sky-Interview: "Der Ansatz war in dieser Situation okay. Wir hatten nicht viele, aber mehr Chancen als vorher. Wir sind ja auch in Führung gegangen. Die Jungs müssen aber mehr Willen an den Tag legen, um die Standardsituationen besser zu verteidigen." Einzelne Spieler pickte er aber nicht heraus: "Ich werde keine Spieler der Öffentlichkeit zum Fraß vorwerfen." Brachial-Rhetorik nach Donnerwetter-Art lehnt Schneider ab: "Wenn Aufgeregtheit helfen würde, würden wir alle ganz aufgeregt über die Flure springen. Aber das ist nicht der Fall. Kommunikation ist das beste Mittel. Wir sprechen mit den Spielern, weisen sie auf die Missstände hin."

Schalke trifft am Samstag auf Bremen

Mit einer Qualifikation für den europäischen Wettbewerb rechnet Schneider nicht mehr. „Europa ist bei unseren derzeitigen Leistungen weit weg und aktuell definitiv kein Thema. Wir sind keine Träumer und wir verschließen nicht die Augen vor der bitteren Realität. Unsere Aufgabe ist es aktuell, diesen katastrophalen Negativtrend zu stoppen und eine Leistung auf den Platz zu bekommen, wie es sich für unseren großartigen Verein gehört. Nur dies erwarte ich von jedem Einzelnen und allein darum geht es am kommenden Samstag und in den verbleibenden Spielen der laufenden Saison.“

Im nächsten Spiel trifft Schalke auf Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr) - mit Wagner auf der Bank.