Schalke-Kader verliert massiv an Wert - Bochum legt zu

Essen. Seit dem 1. Juli ist die Saison eröffnet. Bedeutet: Alle Abgänge sind offiziell, die Kaderwerte müssen neu betrachtet werden - auch auf Schalke.

Ein Abstieg bedeutet immer auch einen großen Verlust des eigenen Kaderwertes. So auch beim FC Schalke. Seit dem 1. Juli sind die Abgänge bei den Vereinen offiziell, seit dem 1. Juli läuft die neue Saison 2023/24.

Und damit ist auch der Sturz oder Gewinn des Marktwertes zu erkennen. In der 2. Bundesliga verlor prozentual gesehen kein Verein so sehr wie Schalke 04. So ist der aktuelle Zweitligakader der Königsblauen nur noch 35,85 Millionen Euro wert. Sollten Rodrigo Zalazar und Philipp Bülter auch noch gehen, wäre man bei 28,35 Millionen Euro gelandet. Natürlich sucht Schalke auch noch Spieler, was den Wert wieder steigen lassen wird.

Allerdings hat Hertha BSC derzeit nur deshalb einen besseren Wert, weil Spieler wie Dodi Lukébakio noch nicht verkauft wurden, sie werden aber ganz sicher nicht in der 2. Bundesliga bleiben. Trotzdem wird klar, wie brutal so ein Abstieg sich auf allen Ebenen auswirkt. Nach dem Abgang von Jude Bellingham zu Real Madrid ist auch der BVB-Marktwert aktuell weit unter dem letzten Stand.

Aktueller Marktwert des BVB-Personals: 428 Millionen Euro, zuvor lag der Wert bei über 500 Millionen Euro. Was für ein Vergleich zu Schalke.

VfL Bochum hat beim Transferwert leicht zugelegt

Oder dem VfL Bochum, der - letzter Stand - bei knapp 50 Millionen Euro liegt. Was einer Verbesserung gleichkommt (etwa neun Prozent). Wobei der VfL im Gegensatz zu Schalke und dem BVB auch schon reichlich Spieler verpflichten konnte.

In der 3. Liga konnte Rot-Weiss Essen seinen Marktwert auch steigern. Denn die Zugänge, zu denen auch Felix Götze gehört, haben in der Summe einen deutlich höheren Marktwert als die Abgänge.

BVB II hat den größten Marktwert in Liga drei

Götze ist mit seinen 400.000 Euro auch der RWE-Akteur mit dem größten Marktwert. Beim MSV Duisburg ist das Keeper Vincent Müller (500.000 Euro). In der Summe hat der Kader-Marktwert etwas nachgegeben, weil es bisher einfach deutlich mehr Abgänge als Zugänge gibt.

Wie in der 2. Bundesliga sind die Absteiger (Bielefeld, Sandhausen, Regensburg) die Teams mit dem größten Verlust, nachdem quasi die ganze Mannschaft ging und man auf einem deutlich niedrigeren Niveau nun eine personelle Basis finden muss.

Auch der SC Freiburg, der eine bärenstarke Saison spielt, muss einen Aderlass hinnehmen, denn die guten Leistungen haben die Konkurrenz auf den Plan gerufen und die Mannschaft muss nun neu aufgebaut werden.

Den größten Marktwert hat in der 3. Liga aktuell der BVB II (10 Millionen Euro), der MSV liegt mit 5,43 Millionen Euro auf Platz sechs, RWE mit 4,63 Millionen Euro auf Rang elf. Wobei die Mannschaften eng beieinander sind. Es wird spannend zu sehen sein, was sich bis zum Transferschluss am 1. September noch alles verschiebt.

