Schalke kann sich in der Corona-Krise auf Gazprom verlassen

Wer tatsächlich noch eines besitzt, der hütet es in seiner Schalke-Kammer wie einen Schatz: Ein Original-Trikot der Königsblauen mit dem schlichten Aufdruck „Schalke 04“. In den 1970er-Jahren sind die Kremers-Zwillinge so zum Beispiel für Schalke 04 in der Bundesliga aufgelaufen, bis es in der Saison 1978/79 zum ersten Mal einen fremden Schriftzug auf den Trikots gab: Damals war die „Deutsche Krebshilfe“ der erste Partner, für den Schalke die Trikotbrust räumte.

So sah das Schalker Trikot ohne Werbepartner aus: Erwin Kremers (links) und Rüdiger Abramczik bei einem Spiel im September 1977. Foto: imago sportfotodienst

Bis heute haben es elf verschiedene Werbepartner auf das S04-Trikot geschafft, einer sogar zweimal. Aber keiner war auch nur annähernd so lange Schalkes Werbepartner Nummer eins wie der derzeitige Hauptsponsor Gazprom: Seit Anfang 2007, also seit mittlerweile mehr als 13 Jahren, ist der russische Energieriese Schalkes Hauptsponsor. Und Schalke ist nicht nur in der aktuellen Corona-Krise froh, Gazprom an Bord zu haben. Um das Geld aus Russland – es geht um rund 20 Millionen Euro pro Jahr – muss sich Schalke keine Sorgen machen.

So fing es mit Gazprom an

Wie verlässlich Gazprom als Schalke-Partner ist, zeigt eine Episode aus der Zeit, als das gemeinsame Sponsoring zwar schon beschlossen war, aber noch nicht offiziell verkündet. Es war am Abend des 28. September 2006 – Schalke hatte mal wieder große Sorgen. Denn wenige Stunden zuvor war die Mannschaft des damaligen Trainers Mirko Slomka durch eine 1:3-Niederlage beim französischen Klub AS Nancy bereits in der ersten Runde aus dem finanziell wichtigen Uefa-Pokal ausgeschieden; Nationalspieler Gerald Asamoah hatte sich in dieser Partie auch noch das Bein gebrochen.

Gazprom-Manager meldet sich nach bitterer Schalke-Niederlage

Noch am gleichen Abend klingelte bei S04-Finanzvorstand Peter Peters das Telefon. Der Anruf kam von dem damaligen Gazprom-Manager Sergey Fursenko. An den Inhalt des Gesprächs kann sich Peters heute noch gut erinnern: „Macht euch keine Sorgen“, habe ihm Fursenko spontan versichert: „Wir von Gazprom stehen als Partner in guten und in schlechten Zeiten zu euch.“ Dabei war der Vertrag damals noch nicht einmal offiziell in Kraft getreten – das geschah erst drei Monate später im Januar 2007.

Schalkes erstes Gazprom-Trikot: Christian Pander im Frühjahr 2007. Foto: firo

Schalke war mit dem damaligen Sponsor-Wechsel vom Versicherungskonzern Victoria zum Energieriesen Gazprom in finanzieller Hinsicht ein Quantensprung geglückt: Der Vertrag war auch deswegen so hoch dotiert, weil die Königsblauen seinerzeit Stammgast im Europapokal waren. Das Aus in Nancy bereits in der ersten Runde des Uefa-Pokals hatte auch Gazprom nicht geschmeckt, weil dadurch der Werbewert gesunken war – aber die Russen entpuppten sich als verlässlicher Partner. „Und das“, sagt Schalke-Vorstand Peters heute, „haben wir in all den Jahren immer wieder gespürt.“ Auch jetzt in der Corona-Krise.

Sponsoring-Einnahmen sind Schalkes zweithöchster Posten

Mit dem gesamten Sponsoring hat Schalke im Geschäftsjahr 2019 73,25 Millionen Euro erlöst – das ist der zweitgrößte Posten hinter den Medienrechten (108,80 Millionen Euro) und mehr als doppelt so viel wie aus dem Spielbetrieb (35,65 Millionen Euro). Und kein einzelner Sponsor zahlt mehr an Schalke als Gazprom – und das schon seit 13 Jahren.

Als das Trikot-Sponsoring in den 1970er-Jahren als zusätzliche Einnahme-Quelle entdeckt wurde, wechselten auf Schalke die Werbepartner viel häufiger. Der Sportbekleidungs-Hersteller Trigema war sogar zweimal auf der Schalker Spielerbrust (1979 bis 1983 und in der Saison 1986/87). Zwischendurch war die Jeansmarke Paddock’s auf den Trikots (1983 bis 1986) – damit spielte Schalke unter anderem beim legendären 6:6 im DFB-Pokal gegen die Bayern. Und beim letzten Abstiegsjahr in der Saison 1987/88 lief Schalke für Plattenspieler Werbung. Dual kam damals aufs Trikot, weil Schalkes Präsident Günter Siebert persönliche Kontakte spielen ließ: Dual-Manager Klaus Hartenstein hatte Anfang der 1950er-Jahre kurzzeitig sogar das Schalker Tor gehütet.

Auch später gab’s noch direkte Verbindungen zwischen Schalke und seinem jeweiligen Trikotsponsor: So war beim Bundesliga-Aufstieg 1991 Rüdiger Höffken nicht nur Schalkes Schatzmeister, sondern mit seinem Felgen-Imperium (RH-Alurad) auch der Geldgeber.

Mit der Molkerei Müller verbindet man die unvergessenen Werbeauftritte von Charly Neumann – das Unternehmen war von 1991 bis 1993 mit dem Schriftzug R’activ und in der Saison 1993/94 als Müllermilch auf den Trikots. Der Staubsauger-Hersteller Kärcher (1994 bis 1997) war beim Uefa-Cup-Triumph dabei, Veltins (1997 bis 2001) bei der Meisterschaft der Herzen. Der Bierbrauer aus dem Sauerland, heute Namenssponsor der Arena, wurde 2001 vom Versicherungskonzern Victoria abgelöst – bis Anfang 2007 das Kapitel Gazprom begann.