Schalke-Kapitän Danny Latza bietet Kevin-Prince Boateng die Stirn

Gelsenkirchen. Kapitän Danny Latza stand beim 5:2 über Hertha BSC überraschend in der Schalke-Startelf. In Freiburg dürfte er wieder auf dem Platz stehen.

Erlebt hat Danny Latza schon viel in seiner langen Profi-Karriere, als er beim FSV Mainz 05 spielte, kämpfte er in fast jeder Saison gegen den Abstieg. Nun, als inzwischen 33 Jahre alter Routinier, ist der gebürtige Gelsenkirchener Kapitän des FC Schalke 04, aber auf dem Rasen etwas seltener gefragt. „Ich habe dem Trainer immer gesagt: Braucht er mich, bin ich bereit“, sagte Latza der WAZ nach dem 5:2-Erfolg über Hertha BSC. Einem Spiel, in dem er sehr gebraucht wurde.