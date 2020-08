Schalke-Kapitän Mascarell: Wann ich zurückkehren möchte

Gelsenkirchen. Bald ist Schalkes Kapitän Omar Mascarell wieder fit. Der 27-Jährige absolviert sein Reha-Training schon wieder in Sichtweite zur Mannschaft.

Ein Lachen ist beim FC Schalke 04 aktuell ansteckender als das von Omar Mascarell. Und er hat nun auch wieder sehr viel Grund zur Freude: Am Mittwochabend absolvierte der 27-Jährige beim Training Übungen mit dem Ball – in zwei oder drei Wochen will er zur Mannschaft zurückkehren. Eine sechsmonatige Leidenszeit geht wahrscheinlich zu Ende.