In den kommenden beiden Spielen gegen Wiesbaden und in Magdeburg sind Siege für Schalke 04 schon fast Pflicht. Enttäuschen die Königsblauen auch in den Duellen gegen die beiden Abstiegskampf-Konkurrenten, könnte es auch für Trainer Karel Geraerts ungemütlich werden. Noch gibt es von Sportdirektor Marc Wilmots aber eine Jobgarantie. WAZ-Reporter Robin Haack hat die aktuellen Infos rund zum Schalke 04 für Euch.

Wiesbaden. Markus Kauczinski ist Trainer des kommenden Schalke-Gegners SV Wehen Wiesbaden - und S04-Fan. Am Samstag kommt er in die Veltins-Arena.

Da kann nichts passieren: Egal wie das Spiel zwischen dem Aufsteiger Wehen Wiesbaden und dam Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 ausgeht, die Gäste werden weiterhin in der Tabelle vor den Königsblauen rangieren.

Bei einer Niederlage stünden sie immer noch einen Punkt vor dem S04. Bei einem Sieg dagegen könnten sie mit 30 Punkten auf sieben Zähler davonziehen.

Schalke-Gegner Wehen Wiesbaden kommt mit breiter Brust

Insofern kann Wehen Wiesbaden mit breiter Brust in der Veltins-Arena auftreten. Und das wollen sie auch. Für die Spieler ist es ein ganz besonderes Spiel vor den wieder rund 60.000 Zuschauern.

Aber wie ist es für Markus Kauczinski? Der Erfolgstrainer der Wiesbadener ist in Gelsenkirchen geboren und Schalke-Fan. Und hat auch schon Erfahrungen in der Schalker Arena gesammelt. „Ich war nicht nur Trainer auf Schalke. Bei der U15 ein Jahr als Co-Trainer, dann habe ich drei Jahre bei der U16 als Trainer gearbeitet. Ich habe im Grunde dort meine ersten ernsthaften Fußstapfen als Trainer unternommen, vorher war ich bei Arminia Ückendorf“, erklärte er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Wehen-Trainer Markus Kauczinski wohnte in der Nähe der Arena

Deshalb sei er schon sehr gespannt darauf, wie das am Samstag für ihn werden wird. „Ich bin in Gelsenkirchen geboren. Ich bin in Ückendorf geboren, einem Stadtteil von Gelsenkirchen. Ich habe dann nahe der Arena irgendwann gewohnt. Deswegen kann ich das so sagen, dass es tatsächlich irgendwie etwas Besonderes ist, weil ich am Ende noch nicht in der Arena gespielt habe“, gab der 53-Jährige zu.

Schalke: Alles zum 0:1 bei Holstein Kiel

Arena-Erfahrung hat Kauczinski, der früher als Kind selbst als Fan im Parkstadion war, allerdings schon: „Es gab schon Spiele, wo ich da war, habe auch schon bei Schalke-TV mit Jörg Seveneik zweimal moderiert. Also kenne ich die Arena. Aber jetzt als Trainer tatsächlich dort zu spielen vor der Kulisse, dann werden ein paar Freunde da sein, das habe ich noch nicht gehabt.“

Wiesbadens Knipser Ivan Prtajin fehlt auf Schalke. Foto: Uwe Anspach / dpa

Und das sei dann doch nochmal etwas völlig Neues für ihn: „Ja, irgendwie ist das schon noch mal was anderes, wenn ich das jetzt mit den anderen Situationen, die ich hatte, vergleiche. Ich freue mich darauf“, meinte der Wehen-Trainer. „Wenn ich das Stadion bisher aus meinem Winkel gesehen habe, freue ich mich darauf, jetzt mal die andere Perspektive einzunehmen.“

Wehen Wiesbaden auf Schalke ohne Ivan Prtajin

Verzichten muss Kauczinski auf seinen besten Stürmer. Ivan Prtajin kann wegen einer Gelbsperre in Gelsenkirchen nicht mitwirken. Der Kroate konnte bisher in 19 Partien acht Treffer erzielen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04