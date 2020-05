Schalke: Keine Vorwürfe nach überraschender Trennung

Er war auf Schalke der Mann an der Seite des Trainers: Das Gesicht von Mediendirektor Thomas Spiegel (53) ist in der Öffentlichkeit vor allem durch die Schalker Pressekonferenzen bekannt, die er moderiert hat. In Zukunft wird man den ausgewiesenen Schalke-Experten nicht mehr neben David Wagner sitzen sehen, denn Schalke und Thomas Spiegel haben ihre Zusammenarbeit am Dienstag überraschend beendet.

Es gab wohl unterschiedliche Auffassungen über den künftigen gemeinsamen Weg – keinen aktuellen Vorwurf, der zur sofortigen Trennung führte. Spiegel war vor allem für die Kommunikation im sportlichen Bereich zuständig – die Unternehmens-Kommunikation auf Schalke (und damit auch die Kommunikation während der aktuellen Corona-Krise) liegt seit einigen Jahren in den Händen von Anja Kleine-Wilde. Wer Spiegels Nachfolge antreten soll und ob damit auch ein Strategiewechsel einher geht, wurde noch nicht bekanntgegeben. Schalke wird in Medienkreisen dafür geschätzt, dass die Kommunikation hier durchaus informativer ist als bei anderen Klubs.

Auf Schalke seit 2011 der Mann neben dem Trainer

Spiegel war seit 2011 Schalkes Mediendirektor, er arbeitete zuvor aber schon viele Jahre in zweiter Reihe für seinen Lieblingsverein. „Thomas Spiegel hat in seiner langjährigen Tätigkeit bei Schalke 04 jederzeit hundertprozentige Professionalität, Loyalität und Herz gezeigt und unseren Verein mit seiner Haltung und Offenheit stark mitgeprägt. Dafür gilt ihm größter Dank“, erklärte am Dienstag Schalke-Vorstand Alexander Jobst, in dessen Ressort die Kommunikation fällt.

Spiegel, der früher für den Reviersport über Schalke berichtet hat, kam noch unter der Regie des langjährigen S04-Pressesprechers Gerd Voss nach Schalke. Als Voss im Frühjahr 2009 gehen musste, übernahm Spiegel zunächst kommissarisch dessen Tätigkeiten und rückte dann wieder ins zweite Glied, weil Felix Magath als großer S04-Zampano mit Rolf Dittrich einen eigenen Sprecher mit nach Schalke brachte. Als die Zeit von Magath und Dittrich 2011 beendet war, rückte Spiegel an die erste Stelle – und an die Seite neben dem Trainer.

Ralf Rangnick, Huub Stevens, Jens Keller, Roberto di Matteo, André Breitenreiter, Markus Weinzierl, Domenico Tedesco und nun David Wagner waren die Trainer – die meisten kamen gut mit Spiegel aus. Auch wenn die Gründe für die Trennung nun noch im Vagen bleiben, so hat Schalke doch betont, dass Spiegel zu einem späteren Zeitpunkt in anderer Funktion wieder für Schalke arbeiten soll. Dazu Alexander Jobst in der Mittelung des Vereins: „Wir freuen uns darüber, dass er seine Expertise in Zukunft in einem anderem Aufgabengebiet für Schalke weiter einbringen wird.“