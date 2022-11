Schalke: Keke Topp steht im DFB-Kader, Mattes Hansen fehlt

Frankfurt. Die DFB-Trainer Guido Streichsbier und Christian Wück haben ihre jeweiligen Aufgebote für die deutsche U-19- und U-17-Nationalmannschaft benannt.

Nach der Bundesliga-Partie am 19. November (Samstag, 11 Uhr) gegen den SC Verl muss Keke Topp, der Stürmer der U-19-Fußballer des FC Schalke 04, ganz schnell seinen Koffer packen. Der 18-Jährige, der mit den Königsblauen am Samstag zum Bundesliga-Spiel beim Tabellenschlusslicht VfB Hilden antritt (12.30 Uhr), düst dann mit der deutschen U-19-Nationalmannschaft zum Vier-Nationen-Turnier nach Malta.

Anders als zuletzt bei den Länderspielen in der Schweiz und gegen Spanien gehört Mattes Hansen, der Kapitän der Schalker A-Junioren, nicht zum Aufgebot. Insgesamt hat DFB-Trainer Guido Streichsbier für die Partien Ende November 19 Spieler berufen, 22 weitere, zu denen unter anderem aus Mattes Hansen gehört, stehen auf Abruf bereit.

Schalkes Taylan Bulut steht auf Abruf bereit

„Das wird ein tolles Turnier zum Jahresabschluss mit drei attraktiven Gegnern“, sagt Guido Streichsbier auf dfb.de. „Dabei können wir einen Eindruck bekommen, wie das Niveau bei der Eliterunde sein wird.“ Zum Auftakt treffen die DFB-Junioren am 23. November (Mittwoch, ab 12.30 Uhr) auf Polen. Am 26. November (Samstag, ab 12.30 Uhr) steht das Aufeinandertreffen mit den Gastgebern auf dem Programm. Und den Turnierabschluss bildet das Duell gegen Portugal am 29. November (Dienstag, ab 18 Uhr).

Kein einziger Spieler des FC Schalke 04 steht im 23-köpfigen Aufgebot der deutschen U-17-Nationalmannschaft für die beiden Länderspiele gegen die Türkei am 25. und 28. November in Antalya. Anstoß wird jeweils um 14 Uhr sein. Assan Ouédraogo aus dem königsblauen U-19-Team ist verletzt, während Taylan Bulut, der Kapitän der Schalker B-Junioren, zu den 18 Fußballern gehört, die auf Abruf bereitstehen.

„Wir haben in der Türkei nochmals die Möglichkeit, auf der einen oder anderen Position neue Spieler auszuprobieren“, sagt Christian Wück, der Trainer der deutschen U-17-Auswahl. „Die beiden Länderspiele wollen wir nutzen, um neue Erkenntnisse zu bekommen. Die Türkei hat sich ohne Probleme für die Eliterunde qualifiziert, von daher können wir von zwei sehr interessanten Spielen ausgehen.“ (AHa/dfb.de)

