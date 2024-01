Gelsenkirchen. Kenan Karaman hat eine gute Hinrunde für Schalke 04 gespielt und das Interesse anderer Klubs geweckt. Einen sofortigen Wechsel schließt er aus.

In der insgesamt enttäuschenden Mannschaft des FC Schalke 04 war Kenan Karaman einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste.

Da verwunderte es wenig, dass der 29-Jährige mit einem Abgang im Winter in Verbindung gebracht wurde. Vor allem bei Klubs aus Italien soll Karaman hoch im Kurs stehen. Doch Fans von S04 können aufatmen: In einem Kicker-Interview hat der Offensivmann ein klares Bekenntnis zu den Königsblauen abgegeben.

Kenan Karaman: Klares Bekenntnis zu Schalke 04

„Ich werde diesen Winter nicht wechseln. Natürlich fühle ich mich geehrt, wenn andere Vereine Interesse an mir zeigen, aber für mich ist das kein Thema“, stellte Karaman klar. Er habe seinem Berater wissen lassen, dass er gar nicht erst über potenzielle Interessenten informiert werden möchte.

Sechs Treffer und vier Vorlagen steuerte Karaman in der Hinserie bei, an den sieben Spieltagen vor der Winterpause gelangen ihm sieben Torbeteiligungen. Dass der gebürtige Stuttgarter eine Schlüsselrolle in Schalkes Offensive einnehmen wird, war bei seinem Wechsel im Sommer 2022 von Besiktas Istanbul nicht absehbar.

Der Transfer wurde in Fankreisen kritisch beäugt, Karaman benötigte eine Menge Anlaufzeit, legte in seiner Anfangszeit teils unglückliche Auftritte hin. „Das erste halbe Jahr war in der Tat nicht so einfach für mich, aus mehreren Gründen“, schaute er im Kicker zurück.

Dann aber erzielte er seinen ersten Treffer für Schalke - in einem denkbar günstigen Moment: Im Derby gegen Borussia Dortmund erzielte der erst kurz zuvor eingewechselte Karaman in der Schlussphase den Ausgleich zum 2:2-Endstand. Ein spezielles Tor für den früheren Düsseldorfer: „Es hat explosionsartig eine Bindung zu den Fans aufgebaut, die mir zusätzlichen Auftrieb gab. Dieses Gefühl hält bis heute an.“

Und es soll Karaman helfen, seine Form über die Rückserie zu konservieren - und dadurch auf den EM-Zug aufzuspringen. 31 Länderspiele hat Karaman bislang für die Türkei bestritten (sechs Tore), letztmals stand er im November 2021 für das Heimatland seiner Eltern auf dem Rasen.

Schalke-Topscorer Kenan Karaman hofft auf EM-Teilnahme

„Ich werde versuchen, bei Schalke weiterhin Tore zu schießen und Vorlagen zu geben, und hoffe, dass der Nationaltrainer das dann honoriert. Zuletzt war ich zumindest im erweiterten Kader, was mir zeigt, dass sie mich auf dem Schirm haben“, erklärte Karaman.

Dass er mit Schalke „nur“ zweitklassig unterwegs ist, sieht Karaman dabei nicht als Hindernis an. Schließlich nahm er bereits an der EM 2021 teil - als Spieler des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf.

