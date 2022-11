Schalke: Kerim Çalhanoğlu darf wieder das DFB-Trikot tragen

Frankfurt. Hannes Wolf, der 41-jährige Trainer der deutschen U-20-Nationalmannschaft, hat sein Aufgebot für die nächsten drei Länderspiele bekanntgegeben.

Als die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 am vergangenen Samstag im Regionalliga-Spiel beim 1. FC Bocholt einen famosen 8:2-Sieg gefeiert haben, hat Profi Kerim Çalhanoğlu die Kopfball-Treffer zum 5:0 und 6:0 durch Sōichirō Kōzuki und Steven van der Sloot mit seinen Flanken vorbereitet. Nun steht der 20-Jährige im Aufgebot der deutschen U-20-Nationalmannschaft.

Mit drei Partien der Länderspielreihe in der tschechisch-deutschen Grenzregion steht die U-20-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes in den kommenden Wochen vor einem heißen Herbst. Für die Partien gegen die Tschechische Republik, Norwegen und Portugal hat Trainer Hannes Wolf drei Torhüter und 20 Feldspieler nominiert. 21 weitere Akteure stehen auf Abruf bereit.

Schalkes Kerim Çalhanoğlu trifft zum deutschen 2:1-Sieg gegen Polen

„Nach dem guten Start gegen Polen und Rumänien freuen wir uns auf die Spiele gegen Tschechien, Norwegen und Rumänien“, sagt Hannes Wolf auf dfb.de. Beim 2:1 am 23. September in Unterhaching gegen Polen hat Schalkes Kerim Çalhanoğlu das deutsche Siegtor erzielt. „Wir wollen intensiven und offensiven Fußball spielen und das Länderspieljahr 2022 erfolgreich abschließen“, betont der 41-jährige DFB-Coach.

Den Auftakt macht das Auswärtsspiel in Chomutov gegen die tschechischen Gastgeber am 16. November (Mittwoch, ab 18 Uhr). Danach geht es am 19. November (Samstag, ab 15 Uhr) gegen Norwegen und am 22. November (Dienstag, ab 18 Uhr) gegen Portugal. Beide Spiele werden in der GGZ-Arena in Zwickau ausgetragen.

Das Aufgebot der deutschen U-20-Nationalmannschaft:

Torhüter: Tjark Ernst (Hertha BSC), Felix Gebhardt (Hallescher FC), Jonas Urbig (1. FC Köln).

Feldspieler: Fisnik Asllani (TSG 1899 Hoffenheim), Maximilian Beier (Hannover 96), Ben Bobzien (FSV Mainz 05), Tim Breithaupt (Karlsruher SC), Kerim Çalhanoğlu (FC Schalke 04), Jens Castrop (1. FC Nürnberg), Sadik Fofana (1. FC Nürnberg), Lasse Günther (FC Augsburg), Marco John (SpVgg Greuther Fürth), Emilio Kehrer (Cercle Brügge), Jamie Lawrence (1. FC Magdeburg), Paul Nebel (Karlsruher SC), Marvin Obuz (Holstein Kiel), Merlin Röhl (SC Freiburg), Lasse Rosenboom (SV Werder Bremen), Tan-Kenneth Schmidt (SC Freiburg), Erik Shuranov (1. FC Nürnberg), Jamil Siebert (FC Viktoria Köln), Robert Wagner (SC Freiburg), Nick Woltemade (SV Elversberg). (AHa/dfb.de)

