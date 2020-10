Schalke: Kilian Ludewig - das ist der neue Rechtsverteidiger

Nach langer Suche hat Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 einen neuen Rechtsverteidiger gefunden. Vom englischen Zweitligisten FC Barnsley kommt der 20-jährige Kilian Ludewig. Er dürfte ein Wunschspieler von Trainer Manuel Baum sein, der mit Ludewig in seiner Funktion als U20-Nationaltrainer eng zusammengearbeitet hatte. Eine Bestätigung des Vereins steht noch aus, Sky filmte Ludewig aber bereits auf dem Trainingsgelände.

Schalke-Trainer Baum schwärmt: "Schnell, kopfballstark"

Vor einem Jahr schwärmte Baum nach einem 2:0-Erfolg der U20 über Portugal. "Schnell, kopfballstark, technisch gut - er bringt alles mit. Wenn der älter und erfahrener ist, wird das ein Granatenfußballer", sagte Baum. Nun kann er wieder mit ihm zusammenarbeiten. Schalke hatte bis zuletzt noch weitere Kandidaten - Danny da Costa (Eintracht Frankfurt) stand auf der Liste von Sportvorstand Jochen Schneider aber nicht ganz oben. Bis zuletzt spekulierte Schalke, dass der FC Everton Jonjoe Kenny entgegen der ursprünglichen Ankündigung doch noch einmal ausleihen möchte.

Nun kommt Ludewig. Doch wer ist das überhaupt?

Seine Karriere begann er beim FC St. Pauli - als 15-Jähriger wechselte er im Jahr 2015 zu RB Leipzig, kam dort in der U17, U19 und in der Uefa Youth League zum Einsatz. Die DFB-Trainer wurden schnell auf ihn aufmerksam, seit Oktober 2015 durchlief er von der U16 bis zur U20 sämtliche Auswahl-Mannschaften. Für den Profikader der Leipziger reichte seine Stärke aber noch nicht aus, deshalb wechselte er zur Saison 2018/2019 zu RB Salzburg nach Österreich. Dort erhielt er einen Vierjahresvertrag. Doch auch in Salzburg war er kein Thema für die Stammelf, weshalb er von Juli 2018 bis Januar 2020 beim FC Liefering in der zweiten österreichischen Liga spielte. Im Januar 2020 folgte ein Wechsel in die zweite englische Liga nach Barnsley.

Schalkes Neuer Ludewig: Drei Vereine in vier Monaten

Dort eroberte er einen Stammplatz, bestritt 18 Spiele und schaffte mit dem Klub den Klassenerhalt. Im Juli kehrte er nach Salzburg zurück, im August wurde die Leihe um ein Jahr verlängert. Nun steht er bei seinem dritten Verein innerhalb von vier Monaten unter Vertrag. Geht das überhaupt? Ja, die Statuten erlauben das. Allerdings darf der Spieler nur für zwei der drei Klubs auflaufen. Das wäre der Fall: Barnsley und Schalke.

Ludewig dürfte sich direkt einen Stammplatz erkämpfen - und das mit 20. Eine schwere Aufgabe.