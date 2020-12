Schalke-Klartext von Hans Sarpei: "Es fehlt die Perspektive"

Gelsenkirchen. Hans Sarpei hat für Schalke und Leverkusen gespielt, am Sonntag treffen die Klubs aufeinander. Im Interview spricht der Ex-Profi Klartext.

Eigentlich müsste Hans Sarpei viel mehr mit Bayer Leverkusen als mit Schalke 04 verbinden. Bei Bayer absolvierte er erst eine Lehre zum Anlagenmechaniker und spielte dann von 2007 bis 2010 55-mal für die Profimannschaft, viel Kontakt besteht nicht mehr. "Mein Neffe", sagt er im Interview mit dieser Zeitung, "spielt in der U19. Deshalb beobachte ich diese Mannschaft." Sarpei hat sein Herz an die Königsblauen verloren - er kam zwar nur 17-mal für Schalke zum Einsatz, aber unter anderem im DFB-Pokalfinale 2011. Der 44-Jährige verfolgt Schalkes Weg interessiert, will sogar mitarbeiten. Vor dem Duell zwischen Schalke und Leverkusen (Sonntag, 18 Uhr/Sky) haben wir mit ihm gesprochen.

Am 27. Juni haben Sie bei Instagram geschrieben: „Denk ich an Schalke in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht.“ Fünf Monate später hat Schalke immer noch kein Spiel gewonnen... Wie ist das jetzt?