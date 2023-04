Schalke: Knäbel-Klartext über Jenz, Ärzte und Kaderplanung

Der FC Schalke 04 ist wieder Letzter in der Fußball-Bundesliga: Nach der schwachen Leistung bei der TSG 1899 Hoffenheim (0:2 am Sonntagabend) schwinden die Chancen auf den Klassenerhalt. Dabei unterstützten über 10.000 Schalker das Team von den Rängen. S04-Trainer Thomas Reis redet Klartext. Wir diskutieren über die aktuelle königsblaue Lage in unserer neuen Folge „19:04 - der Schalke-Talk“.

Es war gegen drei Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag, als der Mannschaftsbus des FC Schalke 04 nach Gelsenkirchen erreichte. Rund vier Stunden hatten die S04-Profis Zeit, das zu verarbeiten, was am Abend in Sinsheim passiert war – auf der einen Seite die euphorische Unterstützung der rund 10.000 mitgereisten Fans, und auf der anderen Seite die bittere 0:2 (0:1)-Niederlage bei der TSG Hoffenheim. Schalke ist wieder Letzter.