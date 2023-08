Schalke kopiert BVB-Aktion: Mitglieder designen Sondertrikot

Gelsenkirchen. Ein Sondertrikot für ein Rückrundenspiel dürfen acht Fans des FC Schalke 04 entwerfen. Das verkündete der Verein am Donnerstagabend.

Besondere Mitgliederaktion des FC Schalke 04: Die Königsblauen suchen acht 18- bis 25-jährige Mitglieder, die ein Trikot für ein Rückrundenspiel designen. Für welches Spiel ist noch offen. Das Trikot soll danach in begrenzter Stückzahl verkauft und ein Teil des Erlöses an einen guten Zweck gespendet werden. Die Sponsoren Veltins und Hülsta verzichten für dieses Spiel auf den Aufdruck.

"Wir freuen uns sehr auf den Input unserer jungen Anhängerschaft, die erst beim Jugendkongress wieder eindrucksvoll bewiesen hat, mit welch großer Leidenschaft sie unseren Verein mit innovativen Ideen bereichern können. Wir wollen denen, die die Vereinszukunft maßgeblich mitgestalten werden, Stimme, Relevanz und Sichtbarkeit verleihen", sagte Sportvorstand Peter Knäbel. "Alle sind sich einig, dass wir mit der Einbindung unserer jungen Mitglieder ein beispielloses Trikot voller Kreativität entwerfen werden", ergänzte Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers. Mit "alle" meinte sie zum Beispiel die Sponsoren.

Schalke verliert in Braunschweig: Mehr News und Hintergründe

Bewerben können sich interessierte Mitglieder bis 6. September. Am 15. und 16. September werden sie in einem Designworkshop in Herzogenaurach mit Experten von Adidas am Trikot arbeiten. Zum Abschluss besuchen sie das Zweitligaspiel gegen Magdeburg.

Ähnliche Aktion bei Schalke-Nachbar BVB

Übrigens: Die Königsblauen kopieren eine Aktion des Reviernachbarn Borussia Dortmund in etwas anderer Form. 15.000 Fans des BVB hatten im Jahr 2022 bei einem Designwettbewerb Entwürfe eingereicht, eine Jury wählte daraus die neun Favoriten aus. Auf der BVB-Homepage stimmten die Fans für ihr Lieblingsdesign, das zum Heimtrikot in der aktuellen Saison 2023/24 wurde.

Unterschiede zur Schalker Aktion: Die Königsblauen konzentrieren sich auf Mitglieder und eine festgelegte Altersgruppe - und das Trikot wird im Workshop entwickelt, es gibt am Ende keine Auswahlmöglichkeit.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04