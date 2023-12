Foto: via www.imago-images.de / imago images/Camera 4

Jörg Böhme lief in über 130 Spielen für Schalke 04 auf.

Gelsenkirchen Jörg Böhme hat sich beim FC Schalke 04 einen Legendenstatus erspielt. Er spricht über die aktuelle Lage der Königsblauen und mahnt.

131 Spiele bestritt der für den FC Schalke 04, erzielte dabei 31 Tore und gewann zweimal den DFB-Pokal mit den Königsblauen. Verpasste 2001 denkbar knapp die Meisterschaft und wurde 2002 ebenfalls Vize-Meister: Jörg Böhme hat sich auf Schalke den Status einer Legende erarbeitet.

Im Vorfeld des Heimspiels der Zweitligisten gegen Greuther Fürth am Freitagabend blickte der 49-Jährige auf die aktuelle Lage: Nach zwei gewonnen Partien wächst eine zarte Hoffnung, dass es nach dem desolaten Saisonstart endlich bergauf geht - trotz fehlender Konstanz. Böhme mahnte im Sky-Interview zu schnell wieder in Träumereien zu verfallen: „Die zwei gewonnen Spiele helfen dem Selbstvertrauen.“ Wenn jedoch gleich wieder von Aufstiegsfantasien gesprochen würde, wäre das „sehr, sehr optimistisch.“

Schalke an der Spitze? S04-Legende sieht das anders

Generell sieht der Mittelfeldspieler die Schalker nicht, wie von vielen Experten von der Saison prophezeit, als Mannschaft, die an der Spitze der Tabelle stehen müsse. Man müsse „jetzt zusehen, sich in der Saison zu stabilisieren. Ganz oben sehe ich Schalke nicht“. Ein einstelliger Tabellenplatz sei realistisch, mehr sieht Böhme in dieser Spielzeit nicht mehr für seine Königsblauen.

Fehlen den Gelsenkirchenern echte Typen im Team? Leader, die auch in der schweren Phase die Verantwortung übernehmen, damit die Leistungsschwankungen in den Griff bekommen werden? „Ich sehe keinen Leader im Team“, sagt Böhme über den aktuellen Kader und ergänzt: „ Sie müssen es als Team lösen.“ Ganz schwarz will der Ex-Schalker aber auch nicht malen: „Sie sind schon stabiler geworden.“

