Schalke-Legende hat Vertrauen in Trainer Thomas Reis: Ist der Richtige

Gelsenkirchen. Schalke-Legende Olaf Thon spricht über Trainer Thomnas Reis und Torhüter Ralf Fährmann. Er hat eine klare Meinung zur derzeitigen Lage bei S04.

Klub-Ikone Olaf Thon hat S04-Trainer Thomas Reis in der Causa Fährmann beim Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 den Rücken gestärkt. Der Coach hatte Torwart Ralf Fährmann, der zurzeit nur die Nummer zwei bei den Königsblauen ist, für das Spiel bei Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden (1:1) nicht für den Kader berücksichtigt.

Zuvor hatte Fährmann-Berater Stefan Backs den Umgang des Klubs mit seinem Schützling moniert. „Dass man über den Manager sprechen lässt, das geht gar nicht“, sagte Thon jüngst in einem Interview im Bezahlsender Sky, „dieser Weg ist der schlechteste, den man wählen konnte, und Thomas Reis war zum Handeln gezwungen.“ Nun haben der Verein und der Spielerin der Länderspielpause die Möglichkeit, dieses Problem aufzuarbeiten. „Das geht aber nicht über die Öffentlichkeit, sondern nur intern, zusammen und geschlossen", stellte der Weltmeister von 1990 fest.

Thon: Im Moment läuft es gegen Schalke

Thon traut Reis durchaus die sportliche Wende auf Schalke zu - trotz drei Niederlagen in fünf Saisonpartien in der 2. Liga. Thon: „Thomas Reis ist der richtige Trainer und man muss Vertrauen in ihn haben. Ich habe das Gefühl, dass Reis authentisch und ehrlich ist und versucht, das Beste für den Verein zu geben.“ Der 57-Jährige merkte aber auch an: „Im Moment läuft es gegen Schalke.“

Ohnehin weiß Thon: "Die zweite Liga ist kein Zuckerschlecken. Man sieht, wie schwer sich alle Mannschaften tun. Auf einmal sind Hertha BSC und Schalke ganz weit hinten in der Tabelle. Das hätte keiner für möglich gehalten, aber wir haben schon vor zwei Jahren gesehen, wie schwer es ist, nach dem Abstieg erfolgreich in die Saison der zweiten Liga zu starten." Dennoch, die Saison sei ja noch jung und für Schalke sei weiterhin alles möglich. Thon: "Auf dem Platz wird es entschieden und nicht nach dem fünften Spieltag - sondern am Ende der Saison."

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04