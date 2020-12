Schalke-Legende Klaas-Jan Huntelaar kündigt Karriereende an

Amsterdam. Einer der erfolgreichsten Spieler der Schalker Vereinsgeschichte beendet seine Karriere. Für Klaas-Jan Huntelaar ist nach dieser Saison Schluss.

Klaas-Jan Huntelaar (37) hatte wohl auf den passenden Moment gewartet, um seine emotionale Botschaft zu verkünden. Der niederländische Torjäger wird seine große Laufbahn als Profifußballer am Ende dieser laufenden Saison beenden. Das hat der langjährige Schalke-Stürmer am Samstagabend nach dem 4:0-Erfolg seines Klubs Ajax Amsterdam verkündet. "Ich werde aufhören", sagte er gegenüber Fox Sport. Huntelaar wolle sich ab dem kommenden Sommer in erster Linie auf seine Familie konzentrieren und eine Auszeit nehmen.

Wenige Augenblicke zuvor hatte der "Hunter" den nächsten Meilenstein in seiner erfolgreichen Karriere erreicht. Beim 4:0 gegen Zwolle erzielte er das 1:0 für Fußball-Rekordmeister Ajax Amsterdam. Es war sein 150. Treffer in der niederländischen Eredivisie. Ein passender Anlass, um ein Karriereende zu verkünden.

Schalke-Legende Klaas-Jan Huntelaar wird 2017 in der Arena verabschiedet. Foto: dpa

Schalke: Huntelaar ist der zweitbeste S04-Torschütze aller Zeiten

Diese Meldung bewegt auch viele Schalke-Fans, die in der aktuell dramatischen sportlichen Krise dem Glanz früherer Tage mehr denn je nachtrauern. Huntelaar spielte von 2010 bis 2017 auf Schalke und holte mit den Königsblauen 2011 den DFB-Pokal. Im Finale gegen den MSV Duisburg erzielte er zwei Tore. Dank seiner überragenden Qualität im Abschluss gehörte Schalke viele Jahre zu den besten Bundesliga-Teams. In 240 Pflichtspielen für die Königsblauen erzielte er 126 Tore. Damit ist er bei S04 nach Klaus Fischer der zweitbeste Torschütze aller Zeiten. In der Bundesliga wurde er mit 29 Treffern in der Saison 2011/12 als erster Niederländer Torschützenkönig. Nach sieben Jahren im Ruhrgebiet kehrte er im Sommer 2017 in seine Heimat zurück.

Eine beeindruckende Bilanz hat Huntelaar auch in der niederländischen Nationalmannschaft. In 76 Einsätzen für sein Land gelangen ihm 42 Tore. 2006 wurde er mit der U-21-Auswahl der Niederlande Europameister.