Schalke-Leihgabe Pablo Insua nach langer Leidenszeit zurück

Essen. Pablo Insua kam auf Schalke 04 auch aus gesundheitlichen Gründen nie an. Jetzt darf er wieder für SD Huesca an. Seine Rückkehr verlief holprig.

Es war im Sommer 2017, als Pablo Insua zum FC Schalke 04 wechselte. Der damalige Sportvorstand Christian Heidel hatte den spanischen Innenverteidiger verpflichtet. Für den Wechsel kassierte Deportivo La Coruna damals eine Ablösesumme in Höhe von 3,5 Millionen Euro.

Insua wurde auf Schalke aber nie die gewünschte Verstärkung, was in erster Linie an seinen gesundheitlichen Problemen lag. Kurz nach Saisonbeginn zog er sich eine Rippenfellentzündung zu, die sich danach zu einer Herzbeutelentzündung verschlimmerte.

Tedesco bringt Insua nur in Wolfsburg

So kam der Abwehrspieler nur zu einem Kurzeinsatz auf Schalke. Am 17. März 2018 wechselte Trainer Domenico Tedesco den Profi in der 64. Minute ein. Insua konnte auf dem Platz einen 1:0-Sieg beim VfL Wolfsburg feiern.

Die Schalker liehen Insua im Sommer 2018 an SD Huesca aus. Im Februar 2019 gab es die nächste Hiobsbotschaft: Insua zog sich einen Kreuzbandriss zu. Dennoch dehnte Huesca die Leihe um eine weitere Spielzeit aus.

Ponferradina und Girona sind zu stark

Die Geduld scheint sich auszuzahlen. Insua ist wieder fit und gehört mittlerweile zu Stammspieler beim Zweitligisten. In den vergangenen beiden Partien beim SD Ponferradina und beim FC Girona wirkte er jeweils 90 Minuten mit. Das Problem: Huesca kassierte in beiden Spielen eine Niederlage. Es waren Rückschläge im Kampf um den Aufstieg, aktuell ist das Team aus der Provinz Aragonien noch Vierter.

Trotzdem sind die Chancen groß, dass Huesca in der kommenden Saison wieder erstklassig spielt. Ob Insua bleibt oder geht, steht noch nicht fest. Theoretisch müsste er in der nächsten Sommervorbereitung wieder auf Schalke trainieren. Der Vertrag des 26-Jährigen läuft noch bis zum 30. Juni 2021.

Kabak, Nastasic und Sané als Konkurrenten

Dass er auf Schalke eine große Zukunft haben wird, scheint aber sehr unwahrscheinlich zu sein. In der Innenverteidigung ist der Bundesligist auch gut aufgestellt. Für die kommende Saison stehen Ozan Kabak, Matija Nastasic und Salif Sané unter Vertrag. Bei Benjamin Stambouli ist die Tendenz, dass er verlängern wird.

Es deutet vieles darauf hin, dass Insua als 28-Minuten-Mann in die Schalker Klubhistorie eingehen wird. (ddh)