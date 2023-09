Hier noch im Schalke-Trikot: Mehmet Can Aydin.

Fußball Schalke-Leihspieler Aydin erhält viel Lob in der Türkei

Gelsenkirchen Für Mehmet Can Aydin läuft es derzeit gut in der Türkei. Der vom FC Schalke 04 an Trabzonspor ausgeliehene Rechtsverteidiger träumt von der EM.

Für Mehmet Can Aydin scheint sich der Wechsel zum türkischen Spitzenklub Trabzonspor langsam auszuzahlen. Denn beim Vorjahresmeister der Süper Lig fasst der 21-Jährige immer mehr Fuß.

Hatte der erst kurz vor dem Saisonstart in der 2. Liga vom FC Schalke 04 ans Schwarze Meer ausgeliehene Rechtsverteidiger in den ersten Saisonspielen noch auf der Ersatzbank gesessen, ist er inzwischen fester Bestandteil im Team von Trainer Nenad Bjelica.

In den letzten drei Ligaspielen stand der gebürtige Würselener, dessen Familie aus der türkischen Stadt Nevsehir stammt, stets in der Startelf und heimste sich von den einheimischen Medien vor allem nach dem 3:0 am vergangenen Wochenende gegen Besiktas Istanbul großes Lob ein.

Er wisse, dass er im Kader große Konkurrenz habe, aber er sei ein junger Spieler und gekommen, um zu spielen. Im Moment laufe es gut für ihn und er werde versuchen, seinen Platz im Team zu verteidigen, sagte er der "Hürriyet".

Traum von der EM-Teilnahme

Macht Aydin so weiter, könnte sich sein großer Traum von der Europameisterschaft in Deutschland im Sommer 2024 mit der Türkei vielleicht doch noch erfüllen. Um für das Heimatland seiner Vorfahren auflaufen zu können, hatte er seine Karriere im Team der deutschen Nationalmannschaft für beendet erklärt. Bis zur U20 spielte Aydin noch für die DFB-Elf. Danach beantragte er einen türkischen Pass, um künftig für die Milli Takim auflaufen zu können.

Der gerade entlassene türkische Nationaltrainer Stefan Kuntz hatte intensiv um das Talent aus der Schalker Knappenschmiede geworben und ihm einen Wechsel schmackhaft gemacht. Nachdem Aydin seinen Pass erhalten hatte, hatte ihn Kuntz im Frühjahr auch zu Länderspielen eingeladen. Zum Einsatz kam Aydin bislang aber dort nicht, so dass er theoretisch sogar nochmal zur deutschen Nationalelf wechseln könnte.

Trabzonspor hat eine Kaufoption für Aydin in Höhe von 1,4 Millionen Euro

Bei den letzten beiden Länderspielen gegen Armenien (1:1) und der 2:4-Niederlage in Japan, die Kuntz letztlich zum Verhängnis wurden, war Aydin allerdings nicht eingeladen.

Man darf gespannt sein, wie sich also die Demission seines Förderers auswirken wird und ob auch der neue Nationalcoach Vincenzo Montella auf ihn bauen wird.

Klar ist: Sollte sich Aydin, der sich beim S04 bislang trotz guter Ansätze weder unter Dimitrios Grammozis noch unter Frank Kramer oder Thomas Reis im Profibereich nachhaltig durchsetzen konnte, in Trabzon etablieren, hat der Schwarzmeerklub am Ende der Saison eine Kaufoption. Diese liegt bei 1,4 Millionen Euro.

