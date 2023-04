Schalke macht nächsten Schritt Richtung U17-Meisterschaft

Bielefeld. Der FC Schalke 04 gewinnt das Halbfinal-Spiel in Bielefeld mit 1:0. Um den Sieg muss die U17 aber lange zittern.

Der nächste zumindest kleine Schritt, zweimal hintereinander Deutscher B-Junioren-Meister zu werden, ist Taylan Bulut gelungen. Der Kapitän der U-17-Fußballer des FC Schalke 04 hat das Hinspiel im Halbfinale mit seinen Teamkollegen beim DSC Arminia Bielefeld gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Onur Cinel setzte sich vor 3638 Zuschauern in der Schüco-Arena mit 1:0 (1:0) durch. Das Rückspiel dieses Halbfinals um die Deutsche Meisterschaft wird am Ostermontag (10. April) um 15.30 Uhr im Parkstadion angepfiffen.

Vor den Augen von Christian Wück, dem Nationaltrainer der deutschen U-17-Auswahl, und Uwe Koschinat, dem Coach der Bielefelder Zweitliga-Profis, die am Sonntag bei Holstein Kiel antreten müssen, nahmen die Schalker B-Junioren sofort das Heft in die Hand und kamen schnell zu mehreren Eckbällen. Richtig gefährlich wurde es dann aber auf der anderen Seite. In der neunten Minute, um genau zu sein. Eine Flanke des Bielefelders Justin Lukas wurde immer länger und landete am Innenpfosten. Den Nachschuss des Arminia-Kapitäns Lucas Kiewitt klärte Taylan Bulut kurz vor der Linie.

Arminia Bielefeld ist gegen Schalke immer gefährlich

Damit waren die Ostwestfalen im Spiel angekommen, das nun recht ausgeglichen war – auch, weil sich die Schalker vor allem im Aufbauspiel häufiger Patzer leisteten. Trainer Onur Cinel, der auf den kranken Keanu Kerbsties verzichten musste, sah am Spielfeldrand überhaupt nicht glücklich aus. Dann musste auch Edion Gashi länger behandelt werden, kehrte aber aufs Feld zurück. Und in der 31. Minute kehrte auch ein Trumpf-Ass dieser Schalker B-Junioren zurück: ein Eckball. Edion Gashi brachte das Spielgerät in den Arminia-Strafraum, und Mertcan Ayhan, der türkische U-17-Nationalspieler und Bruder Kaan Ayhans, köpfte das 1:0.

Nur vier Minuten später wurde es für die Bielefelder, die erstmals in der Vereinsgeschichte in der Endrunde um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft stehen, erneut gefährlich. DSC-Keeper Artem Zaloha war aber sowohl nach dem 26-Meter-Freistoß Edion Gashis als auch – nach der anschließenden Ecke – nach dem Volleyschuss Pierre Rogasiks auf dem Posten. Als dann gerade die Idee entstand, von einer verdienten 1:0-Führung der Schalker zu sprechen, mussten diese tief durchatmen. Mit einer Glanzparade nach dem Schuss von Nick Cherny hielt Niklas Alter den knappen Vorsprung des Cinel-Teams fest.

Schalke: Der Motor im Spiel stottert

Die Bielefelder kamen dann recht zügig aus ihrer Kabine zurück und mussten einige Zeit auf die Schalker und das Schiedsrichter-Gespann warten. In den folgenden Minuten passierte nicht viel. Onur Cinel versuchte, einen neuen offensiven Impuls zu setzen. Der Schalker U-17-Coach brachte Ben Berzen für den glücklosen Jermaine Jann (56.).

Das änderte jedoch nichts: Der Motor des Schalker Spiels stotterte. Und die Bielefelder waren drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen. Gegen Tom Krüger musste Niklas Alter seine zweite Glanzparade zeigen (63.), und drei Minuten später war er sich mit Innenverteidiger Mika Khadr nicht einig, so dass Niklas Tuppeck fast profitiert hätte. Der Ball landete am Außenpfosten. Wiederum nur zwei Minuten später gab es einen Schreckmoment: Nach einer Flanke rasselte Niklas Alter bei seiner Rettungsaktion mit Niklas Tuppeck zusammen und blieb anscheinend regungslos liegen. Er konnte aber weiterspielen.

Arminia Bielefeld gegen Schalke nah dran am Ausgleich

Okay: Es gab auch mal wieder eine Möglichkeit auf der anderen Seite, als Berkay Karaca übers Arminia-Tor köpfte (71.). Zehn Minuten später aber waren die Gastgeber ein weiteres Mal nah am Ausgleich, der verdient gewesen wäre. Nach dem Schuss von Tom Krüger verfehlte der Ball sein Ziel nur knapp. Und schließlich schaffte es die beste Defensive aller B-Junioren-Bundesligisten Deutschlands, die Null auch über die vier Minuten Nachspielzeit ins Ziel zu retten. Wieder einmal.

Im anderen Halbfinale stehen sich die TSG 1899 Hoffenheim und der VfL Wolfsburg gegenüber. Das Hinspiel wird am Sonntag um 11 Uhr angepfiffen.

So hat Schalke gespielt:

Tore: 0:1 Mertcan Ayhan (31.).

FC Schalke 04 U17: Alter - Rogasik, Khadr, Bulut, Anubodem - Sayman (82. Ofori), Ayhan, Gashi, Karaca - Jann (56. Berzen), Etcibasi.

