Schalke: Matriciani vor U21-Debüt - Reis: "Hat er verdient"

In Augsburg holt Schalke ganz spät einen Punkt – auch, weil Marius Bülter beim Elfmeter in der Nachspielzeit die Nerven behält. Bei „19:04 – der Schalke-Talk“ diskutieren Schalke-Reporter Andreas Ernst und Moderator Matthias Heselmann über das Spiel und bewerten die aktuelle Lage bei den Königsblauen.

Schalke-Trainer Thomas Reis muss in der Kabine richtig laut werden | 19:04 – der Schalke-Talk nach dem 1:1 in Augsburg

Gelsenkirchen. Fünf Nationalspieler des FC Schalke sind gerade unterwegs - zum ersten Mal ist Henning Matriciani dabei. Dazu äußerte sich Trainer Thomas Reis.

Eine ganz besondere Reise hat für Henning Matriciani begonnen. Nachdem er die Saison beim FC Schalke 04 als Dauer-Reservist begonnen hatte, ist für ihn nur wenige Monate später die Berufung in die deutsche U21-Nationalmannschaft der Höhepunkt seines steilen Aufstieges. Am Freitag (18.15 Uhr) trifft die U21 auf Japan, am 28. März (18 Uhr) ist sie in Rumänien zu Gast.