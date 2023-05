Schalke: Matriciani wieder im Training, Hoffnung bei Krauß

Gelsenkirchen. Schalke 04 bereitet sich auf das letzte Spiel bei RB Leipzig vor. Henning Matriciani ist zurück im Training, Tom Krauß macht Hoffnung.

Vier Tage Vorbereitungszeit auf das letzte Saisonspiel bei RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr) hat Schalke 04 noch, um dort womöglich den Abstieg in die 2. Bundesliga abzuwenden. Die Schalker stehen als Tabellen-17. seit dem vergangenen Wochenende wieder mit dem Rücken zur Wand, die Aufgabe bei Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig ist natürlich besonders anspruchsvoll.

Immerhin: Im Training am Dienstag wirkte Henning Matriciani wieder mit. Der Defensiv-Allrounder hatte bei der Einheit am Montag gefehlt, Belastungssteuerung lautete die Begründung. Der 23-Jährige spielt unter Trainer Thomas Reis fast immer, initiierte am Samstag beim 2:2 gegen Eintracht Frankfurt stark den Ausgleichstreffer in der Schlussphase.

Schalke: Tom Krauß trainiert leicht mit dem Ball

Ebenfalls am Montag nicht mit von der Partie waren Kenan Karaman und Tom Krauß. Bei Karaman war ebenfalls Belastungssteuerung der Grund, Krauß dagegen hatte mit muskulären Problemen zu kämpfen. Der Mittelfeldspieler musste gegen Frankfurt ausgewechselt werden, sein Einsatz in Leipzig ist nicht sicher. Es gibt aber nun Hoffnung: Karaman und Krauß fehlten zwar im Mannschaftstraining am Dienstag, liefen aber ihre Runden auf einem Nebenplatz. Gegen Ende der Einheit trainierten sie auch noch leicht mit dem Ball.

Kozuki kehrt langsam zurück

Am Ball war am Dienstag auch zum ersten Mal wieder Soichiro Kozuki. Der Japaner wurde nach starker Winter-Vorbereitung von der U23 zu den Profis gezogen, absolvierte fünf Bundesliga-Spiele und schoss ein Tor. Dann kam aber eine schwere Sprunggelenksverletzung dazwischen. Zum Einsatz wird Kozuki in dieser Saison natürlich nicht mehr kommen.

