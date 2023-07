Schalke-News aus dem Trainingslager: So lief Tag eins in Mittersill

Mittersill. Marius Müller ist im Tor Herausforderer von Schalke-Legende Ralf Fährmann. Bei Ex-Klub FC Luzern bekam er Tipps von Max Meyer.

Beim FC Luzern in der Schweiz war Marius Müller eine Galionsfigur, vier Jahre lang Stammtorwart. In der abgelaufenen Saison zog Luzern in die Qualifikation zur European Conference League ein. Und doch wagte der 29-Jährige nun einen neuen Schritt in seiner Karriere - als Herausforderer von Ralf Fährmann wechselte er zu Schalke 04.