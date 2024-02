Schalke: Mercan-Wechsel würde einen Geldregen bringen

Gelsenkirchen. Levent Mercan könnte von Fatih Karagümrük zu Galatasaray Istanbul wechseln. Dem FC Schalke 04 winkt eine fette Nachzahlung.

In der Türkei ist das Transferfenster noch bis zum 9.2. geöffnet. Das könnte dem FC Schalke 04 nun unverhofft eine ganze Stange Geld einbringen. Denn Levent Mercan steht vielleicht vor einem Wechsel zu Galatasaray Istanbul.

Der inzwischen 23-Jährige hat sich nach seinem Wechsel vom S04 in die türkische Süperlig bei seinem Verein Fatih Karagümrük zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt. Von möglichen 24 Spielen absolvierte der gebürtige Recklinghäuser 23. Nur einmal fehlte er wegen einer Gelbsperre. Zudem ist er seit dieser Saison auch Kapitän des Teams.

Dennoch soll er jetzt bei seinem Verein nun um Freigabe für einen Wechsel zu Galatasaray Istanbul gebeten haben. Das berichten übereinstimmend mehrere türkische Medien. Der Spitzenreiter der Süperlig benötigt nach dem Weggang des aus Leipzig ausgeliehenen Spaniers Angelino auf dieser Position Verstärkung.

Mercan ist nach starken Leistungen in dieser Saison einer der Kandidaten. Ein Wechsel würde ihn auch noch weiter ins Blickfeld der Nationalmannschaft katapultieren. Denn natürlich träumt Mercan von der „Milli Takim“ und hofft noch auf den EM-Zug aufzuspringen.

Mercan schaffte auf Schalke den Durchbruch nicht

Mercan wechselte in der U17 von Rot-Weiss Essen zur Schalker Knappenschmiede und durchlief dort alle Stationen bis zum Profiteam. Der Durchbruch blieb ihm aber dort verwehrt. 2021 wechselte er zunächst für ein Jahr leihweise zum Istanbuler Vorortklub, wurde dann von den Knappen 2022 für 1,2 Millionen Euro verkauft.

Dort wurde er zum Linksverteidiger umgeschult. Schalke soll sich 25 Prozent der über 1,2 Millionen Euro liegenden Transfersumme bei einem Weiterverkauf gesichert haben. Das könnte nun eine erkleckliche Summe Geld einbringen. Laut der türkischen Zeitung Fanatik sollen für Mercan eine Ablösesumme von drei Millionen Euro plus ein Spieler im Gespräch sein.

Allerdings ist Galatasaray auch am türkischen Nationalverteidiger Ridvan Yilmaz interessiert. Jedoch wollte sein Verein Glasgow Rangers wohl fünf Millionen Euro Ablösesumme und Yilmaz hatte hohe Gehaltsforderungen. Das war „Gala“ zu viel. Allerdings hat „Cim-Bom“ gerade erst Sacha Boey für 30 Millionen Euro an Bayern München verkauft und sein Budget für Einkäufe dadurch erhöht.

Die Entscheidung wird so oder so in den kommenden fünf Tagen fallen.

