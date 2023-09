Schalke: Michael Langer ist der Kabinen-Vater - redet er, sind alle ruhig

Gelsenkirchen. Michael Langer, 38 Jahre alt, ist beim FC Schalke 04 noch einmal auf dem Platz gefragt. Was die etatmäßige Nummer vier der Schalker auszeichnet.

Im Sommer zeichnete sich eine weitere Saison ab, in der Michael Langer sehr viel mit den Profis des FC Schalke 04 trainieren, es aber nur in den seltensten Fällen mal auf die Ersatzbank schaffen würde. Was denn seine Motivation wäre, fragte ihn diese Zeitung im Trainingslager in Mittersill offen, und Langer, stolze 38 Jahre alt, begann eine Liebeserklärung an den Fußball: „Als kleiner Bub hast du mal angefangen, gegen die Pille zu hauen, weil du es einfach liebst und gern machst. Mich motiviert es, dem Sport jeden Tag nachzugehen, die Jungs zu pushen, mich mit ihnen zu messen. Es braucht in der Truppe jeden.“ Und ihn aktuell ganz besonders. Wenn Schalke 04 am Samstag (20.30 Uhr/Sport 1 und Sky) beim FC St. Pauli am Millerntor antritt, wird aus der Nummer vier wahrscheinlich die Nummer eins.