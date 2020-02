Schalke mit jüngstem Team der Liga - aber die Stützen fehlen

„Wenn Du nicht gewinnen kannst, musst Du zusehen, dass Du nicht verlierst“, brachte David Wagner, Trainer des FC Schalke 04, nach dem 0:0 beim FSV Mainz 05 am Sonntag auf den Punkt. Nach dem 0:0 gegen Hertha BSC und dem 1:1 gegen den SC Paderborn war es für S04 bereits das dritte Bundesligaremis in Serie.

In den drei Spielen gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel tat sich die Mannschaft von Trainer David Wagner speziell im Spiel nach vorn schwer, was auch an der angespannten Personalsituation liegt. „Wir vertrauen jedem, aber uns fehlen die Stützen“, sagte Lizenzspielerkoordinator Sascha Riether am Sonntagabend in Mainz. „Wir haben aktuell viele Junge auf dem Feld. Die Konkurrenzsituation in der Vorrunde war einfach eine andere.“

In der Tat zählt die Mannschaft von Königsblau zu den jüngsten der Liga. Gegen die Nullfünfer war die Anfangself von Trainer Wagner im Durchschnitt 23,76 Jahre alt – jünger als alle anderen Teams am 22. Spieltag. Mit Ozan Kabak (19), Juan Miranda (20) und Ahmed Kutucu (19) wurden zudem drei weitere Jungspunde eingewechselt, die den Altersschnitt noch einmal herabsetzten.

Schalke 04 hat in der Hinrunde "am Maximum" gespielt

Routiniers mit reichlich Erfahrung wie etwa Daniel Caligiuri (32, 290 Bundesligaspiele), Benjamin Stambouli (29, 232 Erstligaspiele in Frankreich, England und Deutschland) und Salif Sane (29, 140 Bundesligaspiele) fehlen Schalke verletzungsbedingt noch länger. Auch der in der Hinrunde so starke Nationalspieler Suat Serdar fehlte in den vergangenen drei Pflichtspielen. Ausfälle dieser „Stützen“, um es mit Riethers Worten zu sagen, treffen S04 derzeit hart.

Nach nur einem Sieg aus den vergangenen sieben Ligaspielen drohen die Gelsenkirchener nun aus den Europapokalrängen zu rutschen. „Keiner hat damit gerechnet, dass wir eine solche Hinrunde spielen. Jetzt erwarten alle natürlich mehr“, versucht Riether zu relativieren. „Wir waren damals am Maximum und haben alles rausgehauen. Das hat man gesehen.“