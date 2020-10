Schalke müht sich gegen Union Berlin zu einem Unentschieden

Schalkes Negativserie hat eine neue Marke erreicht: Die Königsblauen konnten auch das Heimspiel am Sonntagabend gegen Union Berlin nicht gewinnen und blieben damit in der Bundesliga im 20. Spiel in Folge ohne Sieg. Und dennoch hatte das 1:1 ein winziges Erfolgserlebnis in sich: Denn Schalke glich durch das Joker-Tor des eingewechselten Goncalo Paciencia in der 69. Minute wenigstens die Berliner Führung durch Marvin Friedrich (55.) aus - und konnte damit die siebte Niederlage hintereinander verhindern. Doch ein Punkt ist in Schalkes Lage natürlich zu wenig.

Schalke spielt kaum Chancen heraus

Der frische Wind, den sich Schalke erhofft hatte, war aber zumindest phasenweise zu spüren. Es war zu erkennen, dass Mannschaft und Trainer sich einiges vorgenommen hatten - zumindest versuchten die Schalker, das Geschehen früh in die eigenen Hände zu nehmen. Die Mannschaft presste schon am Berliner Strafraum, setzte den Gegner unter Druck, konnte sich aber dabei herzlich wenig Chancen herausspielen. Die einzige Gelegenheit in der Anfangsphase hatte der junge Can Bozdogan, dessen Schuss in der 6. Minute vom früheren Schalker Marvin Friedrich zur Ecke abgeblockt wurde.

Baums Schlüsselspieler Mark Uth fällt aus

Bozdogan, der vor dem Spiel übrigens seinen Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängert hatte, war überraschend in die Startelf gekommen, weil Mark Uth mit muskulären Problemen kurzfristig passen musste. Ausgerechnet Uth, der für Manuel Baum der Schlüsselspieler in der Offensive werden soll. Insgesamt hatte Baum gegenüber seinem ersten Spiel in Leipzig (0:4) sechs Wechsel vorgenommen: Neu in die Elf kamen Torwart Frederik Rönnow, Rechtsverteidiger Kilian Ludewig sowie die vier Offensivspieler Benito Raman, Steven Skrzysbki, Can Bozdogan und Vedad Ibisevic. Ihre Plätze verloren die verletzten Fährmann, Serdar und Uth sowie Stambouli, Schöpf und Paciencia (alle Bank).

Das Signal war: Schalke wollte offensiver spielen, ohne die Defensive zu vernachlässigen. Einsatz und Laufbereitschaft stimmten, ein Benito Raman zum Beispiel wirkte wieder deutlich engagierter. Doch wie fragil das Gebilde noch war, zeigte sich nach einer Viertelstunde, als die Gäste ihre erste Offensive starteten und Schalke ihrerseits früh unter Druck setzten. Es begann mit einem Konter über Becker, dessen Hereingabe Oczipka noch so eben zur Ecke lenken konnte. Und nach 21 Minuten hielt Torwart Frederik Rönnow Schalke gleich zweimal mit starken Paraden im Spiel: Erst rettete er mit einem Reflex gegen Prömmel, und wenig später lenkte er einen 25-Meter-Hammer von Andrich über die Latte. Doch danach konnte sich Schalke wieder befreien und hatte bis zur Pause noch eine Chance durch Raman, dessen Schuss zur Ecke abgeblockt wurde (31.).

Rückstand nach dem Seitenwechsel

Die erste Halbzeit war okay, doch nach dem Wechsel passierte das, was die Schalker so sehr gefürchtet hatten: Sie gerieten wieder in Rückstand. Erst zeigte Rönnow noch einmal gegen Lenz seine Klasse (46.) - ein Warnschuss. Doch in der 55. Minute war der frühere Frankfurter Torwart machtlos, nachdem Schalke eine Ecke nicht richtig klären konnte.

Union-Kapitän Christopher Trimmel brachte den Ball ein zweites Mal von der rechten Seite vors Tor, wo Marvin Friedrich am Fünfmeterraum ziemlich ungedeckt zum Kopfball kam und die Führung für die Berliner erzielte - 0:1 in Minute 55. Und ausgerechnet Friedrich, ein früherer Schalker Jugendspieler, verschärfte die Probleme der Blauen dramatisch.

Denn Manuel Baum hatte vor dem Spiel noch verraten, was für Schalkes Mannschaft das zentrale Problem in den vergangenen Monaten war: Den Spielern habe die “Phantasie” gefehlt, ein Tor zu erzielen, wenn man man einmal in Rückstand geraten war. Jetzt brauchten sie aber ganz viel Phantasie.

Baums Wechsel wenden die Niederlage ab

Baums Gegenrezept nach dem Rückstand gegen Union: Er wechselte sofort Goncalo Paciencia für den wirkungslosen Ibisevic ein und brachte auch Amine Harit für Can Bozdogan. Schalke schüttelte sich einmal - und schlug dann zurück. Steven Skrzybski erzwang in der 69. Minute eine Ecke, die Omar Mascarell vors Tor brachte. Und am ersten Pfosten kam der eingewechselte Paciencia entgegen und nickte den Ball zum 1:1-Ausgleich ein - welch eine Erleichterung. Auch unter den 300 Fans, die in der Arena zugelassen waren.

Zehn Minuten vor Schluss kam dann auch noch Alessandro Schöpf für Raman - Schalke und Baum wollten den so dringend benötigten Dreier. Aber der Kopfball von Salif Sané in der Nachspielzeit landete in den Armen von Unions Keeper Luthe

