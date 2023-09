Schalke: Murkin über sein Idol und Tipps von Tottenham-Star

Gelsenkirchen. In seiner Jugend himmelte Schalke-Profi Derry John Murkin eine Livepool-Ikone an. Interessant: Mit einem Tottenham-Star ist er gut befreundet.

Obwohl Schalke-Profi Derry John Murkin im Colchester geboren ist, hat er kaum noch Erinnerungen an sein Selben im Osten Englands. Denn schon im Alter von vier Jahren zog er mit seiner Familie in die Niederlande, da seine Mutter dort einen Job in der Energie-Branche angenommen hatte. So kam Murkin auch in Holland zum Fußball – und schaffte es beim FC Volendam bis in den Profibereich.

Doch in den Niederlanden war er nicht etwa Fan der großen Klubs wie Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven oder Feyenoord Rotterdam. Zu gern schielte er diesbezüglich auf sein Geburtsland. „Seit meiner Kindheit bin ich großer Liverpool-Fan“, verriet er auf WAZ-Nachfrage. Sein Kindheitsheld war Luis Suárez, der extrovertierte Stürmer aus Uruguay, der an der Anfield Road ein Star wurde. „Er war mein Held, einfach weil ich geliebt habe, wie er spielt. Da ging es weniger um die Position. Ich liebe ihn einfach.“

Im fortgeschrittenen Fußballer-Alter von 36 Jahren spielt Suárez nach Stationen bei Ajax Amsterdam, dem FC Liverpool, dem FC Barcelona und Atlético Madrid inzwischen für Gremio Porto Alegre in Brasilien.

Tottenham-Star Micky van den Ven schwärmte von Schalke-Fans

Schalke-Profi Derry John Murkin - hier bei seinem Debüt in Wiesbaden. Foto: firo

Tipps hat sich Murkin vor seinem Wechsel zu Schalke 04 Ende August von einem Premier-League-Star geholt: Micky van den Ven. Der 22 Jahre alte niederländische Nationalspieler wechselte vor rund einem Monat für 40 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu Tottenham Hotspur – und er zählt zu Murkins besten Freunden. Zusammen spielten beide 39-mal für die zweite Mannschaft und die Profis des FC Volendam in Holland.

„Wir sprechen jeden Tag miteinander“, sagte Murkin zuletzt über van den Ven. „Als ich ihm von Schalke erzählt habe, sagte er direkt: ‚Wow, die haben die verrücktesten Fans, vor denen ich je gespielt habe.‘ Schon deshalb freue ich mich extrem, auf die Spiele in der Arena.“ Auch vom Niveau im Deutschen Fußball hat van de Veen dem Neu-Schalker erzählt. „Er hat mich vorgewarnt“, so Murkin. „Das Tempo und die Intensität sind ein bisschen höher als das, was ich aus Holland gewohnt bin, vor allem in der Bundesliga.“

Und genau dort will Derry John Murkin mit Schalke 04 hin. „Mein Traum ist es, Fußball auf Top-Niveau zu spielen“, sagte der 24-Jährige und ergänzte: „Hoffentlich schon nächstes Jahr in der Bundesliga.“

Schalke 04: Mehr News und Hintergründe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04