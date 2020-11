Schalke muss Klartext reden: Ab jetzt ist Abstiegskampf

Gelsenkirchen. Schalke hat das Kellerduell bei Mainz 05 nicht gewonnen. Das Programm der kommenden Wochen macht wenig Mut, die Leistung schon. Ein Kommentar.

Beim FC Schalke 04 waren sich alle einig - Fans, Spieler, Trainer, Vorstand: Das Kellerduell beim bis dahin punktlosen Schlusslicht FSV Mainz 05 war ein wegweisendes für den weiteren Verlauf der Saison. Schalke schaffte es nicht, das Spiel für sich zu entscheiden, es endete 2:2. Und so hinterlässt das Kellerduell eine Feststellung und eine Frage. Die Feststellung: Jetzt sollten die Schalker Bosse endlich Klartext reden und verdeutlichen, dass es in dieser Saison nur darum geht, die Klasse zu halten. Dass sich das Team im knallharten Abstiegskampf befindet, nicht mehr einfach nur von Spiel zu Spiel denkt. Und die Frage lautet: Gegen wen will Schalke überhaupt die Aufholjagd starten?