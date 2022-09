Schalke: Neue Klubs für Ex-U19 Talente Rotundo und Cabrera

Gelsenkirchen. Evan Rotundo sucht sein Glück in Belgien er unterschreibt für drei Jahre in Genk. Auch Juan Cabrera hat einen neuen Verein gefunden.

Offensiv-Talent Evan Rotundo verlässt den FC Schalke 04 und wechselt zum belgischen Erstligisten KRC Genk. Dort unterschreibt der 18 Jahre alte US-Amerikaner einen Vertrag über drei Jahre, bis 30. Juni 2025. Möglich war der Transfer, da das Wechselfenster in Belgien noch bis Dienstag geöffnet war.

In Genk soll er zunächst in der U23-Mannschaft zum Einsatz kommen, die in der zweiten belgischen Liga, der Challenger Pro League antritt. „Ich bin sehr aufgeregt, meine Vertragsunterzeichnung mit KRC Genk anzukündigen und kann kaum erwarten, den nächsten Schritt meiner Reise mit diesem Klub zu tun“, schrieb Rotundo auf Instagram.

Die Schalker verlieren damit ein hoffnungsvolles Talent, das sich in Gelsenkirchen aber nicht komplett durchsetzen konnte. Im Sommer 2020 war Rotundo, der im offensiven Mittelfeld spielt, mit großen Hoffnungen ins Ruhrgebiet gewechselt, war aber seitdem nie Stammspieler in den Knappenschmiede-Teams. So kam der Junioren-Nationalspieler der USA auch in der laufenden U19-Saison auf lediglich einen Kurzeinsatz an den ersten drei Spieltagen.

Ex-Schalker Juan Cabrera hat neuen Verein gefunden

In Juan Cabrera hat ein weiteres Ex-S04-Talent inzwischen einen neuen Verein gefunden. Der 19 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler wechselt in die zweite Mannschaft des FC Ingolstadt, die derzeit in der fünftklassigen Bayernliga Süd spielen.

Cabrera kam in der zurückliegenden U19-Spieltzeit unter Trainer Norbert Elgert regelmäßig zum Einsatz. In 14 der 16 Ligaspielen stand der Deutsch-Uruguayer auf dem Rasen und traf dabei dreimal und spielte zweimal für die deutsche U19-Nationalmannschaft, zuletzt dann auch zweimal für die U20 von Uruguay. Im Sommer verließ Cabrera die Gelsenkirchener allerdings und rückte nicht in die U23 des Klubs auf. Zuletzt war er daher rund zwei Monate ohne Verein.

