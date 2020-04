Schalke: "Neuverpflichtungen ohne Geld" einzige Chance

Gelsenkirchen. Teure Spieler kommen für Schalke in diesem Jahr nicht in Frage, das betont Vorstand Peter Peters. Es gibt nur einen Weg für Neuzugänge.

Schalke 04 muss bei der Verstärkung der Mannschaft in diesem Sommer kreativ sein, kostspielige Neuverpflichtungen kann und wird es nicht geben. Das unterstrich noch einmal Finanzvorstand Peter Peters. „Wir sind momentan in einer schwierigen Situation, wir müssen Liquidität sichern. Damit ist die Frage schon beantwortet“, sagte Peters bei einem Live-Interview mit Fans auf die Frage, ob in diesem Sommer überhaupt Geld für Neuzugänge vorhanden sei. Er ergänzte: „Wir sind klug beraten, dass Thema Neuverpflichtungen nicht an Nummer eins zu führen.“

Schalkes Vorstand Jochen Schneider plant die Zeit nach der Corona-Krise

Schalke ist in der Corona-Krise zu einem Sparkurs gezwungen, der Finanzvorstand gab bei dem Interview auf der Schalker Facebook-Seite einen Überblick über diverse Maßnahmen. Peters ist überzeugt, dass Schalke ein Verein ist, „der die Kraft hat, wieder aufzustehen“. Die Krise sei auch eine Chance für jeden Verein, dem es gelingen würde, nun „die richtigen Entscheidungen“ zu treffen. Für die sportliche Weichenstellung ist auf Schalke Sportvorstand Jochen Schneider verantwortlich. Peters über die Aufgabenverteilung im dreiköpfigen Schalke-Vorstand: „Jochen macht sich jetzt Gedanken darüber, wie sich der Fußball entwickelt.“ Auch, welche Tendenzen und Änderungen es nach der Corona-Krise geben könnte. Möglicherweise, so prognostizieren Experten, könnte die Zeit der exorbitanten Ablösesummen und Gehälter zunächst vorbei sein.

Wenn dem so ist, dann kann sich auch ein klammer Verein wie Schalke 04 dabei in Stellung bringen.

Schalke hat in den vergangenen Monaten die Weichen für ein besseres Scouting gestellt – dies war eine Konsequenz aus der Zeit unter Ex-Manager Christian Heidel. Mit Michael Reschke hat Schalke vor zehn Monaten einen Kaderplaner eingestellt. Auch Peter Knäbel, noch von Heidel als „Technischer Direktor Entwicklung“ geholt, ist für eine Spurensuche und das Entdecken von Trends und Nischen im Fußball verantwortlich. Sie arbeiten im strategischen Team von Jochen Schneider. Wenn sich in diesem Krisen-Sommer für Schalke 04 in Sachen Verstärkung der Mannschaft überhaupt eine Möglichkeit ergibt, dann nur über diesen Weg der Kreativität. Peters beschreibt es so: „Neuverpflichtungen ohne Geld – auf diese Antwort von Jochen Schneider freue ich mich jetzt schon.“

In der großen Krise 1993 kamen Mulder und Nemec nach Schalke

Eine Situation, die ein klein wenig an das Jahr 1993 erinnert, als Schalke im Frühjahr vom Lizenzentzug bedroht war und nur ganz wenig Geld für Neuzugänge hatte. Damals kratzte Rudi Assauer die Kohle zusammen und holte im Sommer des Jahres unter anderem Youri Mulder und Jiri Nemec. Es waren nicht die schlechtesten Neuverpflichtungen in der Schalker Vereinsgeschichte...