FC Schalke 04 Schalke-News: Abwehr-Umbau in Mainz – Reis hat Hoffnung

Gelsenkirchen. Ein Rückkehrer drängt in Mainz zurück in die Startelf von Schalke 04. Ein ganz wichtiger Verteidiger fällt für das Spiel am Freitag aber aus.

Beim Auswärtsspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) wird der FC Schalke 04 wohl seine Abwehr umbauen: Es ist davon auszugehen, dass der zuletzt verletzte Cedric Brunner als Rechtsverteidiger beginnen wird und dort den formschwachen Henning Matriciani ersetzt.

Auch in der Innenverteidigung deuten sich Änderungen an – denn Sepp van den Berg drängt in die erste Elf. Maya Yoshida oder Marcin Kaminski droht ein Platz auf der Bank. Auf Moritz Jenz müssen die Schalker vorerst noch verzichten.

Doch auch Alex Kral und die Schalker Inkonstanz sind vor dem wichtigen Auswärtsspiel Thema. Unser Reporter Robin Haack bringt Euch auf den neusten Stand.

