Schalke: Nicht nur ein Diamant, auch ein Noah für die U 23

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 hat die Verpflichtung von Diamant Berisha für die U 23 bestätigt. Es gibt aber noch einen Neuen für das Regionalliga-Team.

Nun hat es auch der FC Schalke 04 offiziell verkündet: Diamant Berisha wird in der kommenden Saison für die U-23-Fußballer der Königsblauen in der Regionalliga stürmen (die WAZ berichtete). Ebenfalls neu in der Mannschaft von Trainer Torsten Fröhling ist ein Verteidiger: Noah Awassi.

Noah Awassi, der 22 Jahre jung ist, durchlief von 2004 bis 2017 etliche Stationen in der Jugend-Abteilung von Dynamo Dresden, ehe er 2017 aus dem U-19-Team der Sachsen in die Profi-Mannschaft aufrückte. Ein Jahr später wechselte er zum Nord-Regionalligisten FSV Union Fürstenwalde, bevor er sich in der Saison 2018/19 dem damaligen Drittligisten VfL Sportfreunde Lotte anschloss. Schließlich lief der 1,93 Meter große Verteidiger In der vergangenen Spielzeit für den SV Babelsberg 03 in der Regionalliga Nordost auf. Noah Awassi kam dort in der Liga 15-mal und im Brandenburg-Pokal dreimal zum Einsatz.

Zwei Tore und vier Vorlagen in der Oberliga Niederrhein

Vom Oberligisten Germania Ratingen 04/19 wechselt Diamant Berisha in die Schalker Knappenschmiede. Der 20-jährige Flügelspieler kam in der Hinserie der Saison 2017/18 für die A-Junioren von Rot-Weiß Erfurt zum Einsatz, ehe er zu Beginn des Jahres 2018 bereits für das U-19-Team der Ratinger spielte. Nach einer Zwischenstation beim MSV Duisburg in der A-Junioren-Bundesliga (2018/19) kehrte Diamant Berisha zur Saison 2019/20 schließlich zu den Ratingern zurück. Dort kam er in der vergangenen Spielzeit der Oberliga Niederrhein auf insgesamt 19 Einsätze. Dabei gelangen ihm zwei Tore, und vier Treffer bereitete er vor.

Insgesamt stehen jetzt sechs externe Zugänge in der Schalker U-23-Mannschaft. Vor Diamant Berisha und Noah Awassi sind bereits Florian Flick (SV Waldhof Mannheim), Mika Hanraths (Borussia Mönchengladbach U 23), Abdul Fesenmeyer (Bayer 04 Leverkusen U 19) und Henning Matriciani (SV Lippstadt 08) verpflichtet worden. (AHa)