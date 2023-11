Schalke ist in der 2. Bundesliga in den Keller gerutscht, im Hintergrund gibt es Unruhe. Darüber diskutieren wir bei fußball inside.

Mit einer peinlichen 1:2-Heimniederlage gegen Aufsteiger SV Elversberg ging es für den FC Schalke 04 in die Länderspielpause. Nach zwei Siegen in Folge unter dem neuen Trainer Karel Geraerts war das ein schwerer Rückschlag für die Schalker, die weiter tief im Keller der 2. Bundesliga stecken. Am Samstag wartet eine sehr schwere Aufgabe auf die Königsblauen. Es geht zum Tabellenfünften Fortuna Düsseldorf (20:30 Uhr, Sport1).

Abseits des Platzes herrscht auf Schalke weiter große Unruhe. Eine Opposition um den früheren Schalker AufsichtsratsvorsitzendenClemens Tönnies bestimmte zuletzt die Schlagzeilen. Das Ziel der Gruppe soll der Sturz des aktuellen AR-Bosses Axel Hefer sein. Darüber diskutieren wir in unserem Podcast fußball inside. Schalke-Reporter Andreas Ernst analysiert ab Minute 43:50 die Chancen der Opposition.

Schalke: Clemens Tönnies „sensationell vernetzt im Sponsorenkreis“

Ein großes Hindernis der Opposition sei laut Ernst aktuell die Vereinssatzung von Schalke 04. Diese sieht eine Abwahl des Aufsichtsrates nämlich in keinem Szenario vor. Dennoch sei eine Gruppierung mit Clemens Tönnies für die aktuelle Vereinsführung nicht zu unterschätzen. „Tönnies hat einflussreiche Freunde, auch im Verein. Er ist sensationell vernetzt im Sponsorenkreis, weil er einen Teil der Sponsoren selbst besorgt hat. Viele der großen Deals stammen noch aus der Tönnies-Zeit. Deswegen wäre es der falsche Weg, Clemens Tönnies zu unterschätzen.“

Was Schalke-Experte Andreas Ernst sonst noch über die Lage bei den Königsblauen sagt, können Sie sich ab Minute 31:30 anhören. Viel Spaß mit der neuen Folge!

+++ Lesen Sie auch: Schalke-Trainer Karel Geraerts im großen WAZ-Interview +++

Abonnieren Sie den Podcast fußball inside kostenlos

Sie können den Podcast „fußball inside“ direkt hier im Player im Artikel hören oder kostenlos in ihrer Streaming-App auf dem Smartphone folgen, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Einfach „fußball inside“ in die Suchmaske eingeben und kostenlos folgen.

Haben Sie Fragen, Themenwünsche und Anregungen zum Podcast? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an hallo@fussball-inside.com oder schicken uns eine Sprachnachricht per Whatsapp: 01523 1040572

„fußball inside“ ist ein Podcast von FUNKE Sport, WAZ und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Unsere Experten diskutieren Woche für Woche über die Lage bei den großen Revierklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum, Schalke 04, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Informativ, unterhaltsam - und immer aktuell. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04