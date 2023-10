Schalke: Ouédraogo entscheidet Mittwoch wegen U17-WM - das sagt Geraerts

Hamburg. Fliegt Assan Ouédraogo vom FC Schalke 04 mit der deutschen U17-Nationalmannschaft nach Indonesien? Diese Entscheidung fällt am Mittwoch.

Nach Hamburg fuhr Assan Ouédraogo gar nicht mit. Im Training hatte sich das stark umworbene Top-Talent des Zweitligisten FC Schalke 04 am Oberschenkel verletzt, deshalb verpasste er das Zweitrundenspiel beim FC St. Pauli, das die Königsblauen mit 1:2 (1:1, 1:0) nach Verlängerung verloren.

Schlimmer verletzt ist der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler aber nicht. Eine "Vorsichtsmaßnahme" sei es gewesen, teilten die Schalker über ihre Social-Media-Kanäle mit. Ouédraogo war noch in Gelsenkirchen ausführlich untersucht worden, eine schwere Verletzung wurde dabei nicht diagnostiziert.

U17-WM mit Schalke-Talent Assan Ouédraogo?

Er wäre also fit für eine Teilnahme an der U17-Weltmeisterschaft, die ab dem 10. November in Indonesien stattfindet, in der Vorrunde trifft das DFB-Team auf Mexiko, Neuseeland und Venezuela. Am Mittwochnachmittag verkündet Bundestrainer Christian Wück seinen Kader, im Vorfeld haben etliche Gespräche mit den Klubs stattgefunden, eine Abstellungspflicht haben die Klubs nicht. Die U17 hatte im Sommer den EM-Titel geholt, Ouédraogo im Finale den entscheidenden Elfmeter verwandelt.

Trainer Karel Geraerts kennt Ouédraogos Entscheidung bereits, in die Karten ließ er sich aber nicht schauen: "Assan ist ein sehr wichtiger, ein guter Spieler. Ich unterstütze ihn, respektiere seine Entscheidung. Assan ist ein guter Junge, hat eine gute Persönlichkeit. Wir unterstützen ihn, egal wie er sich entscheidet."

Die Schalker hatten Ouédraogo die Freigabe in den vergangenen Wochen nicht verweigert, sondern stets betont, dass die Entscheidung des Spielers maßgeblich ist.

Assan Ouédraogo würde vier Schalke-Spiele verpassen

Die U17-WM dauert bis zum 2. Dezember, wenn das DFB-Team ins Endspiel einziehen sollte. Ouédraogo würde wohl die Spiele in Nürnberg (4. November) und Düsseldorf (25. November) sowie gegen die Aufsteiger Elversberg (10. November) und Osnabrück (1. Dezember) verpassen.

