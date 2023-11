Schalke: Ouédraogo muss um WM bangen – auch Karaman verletzt

Trotz des 2:1-Siegs in Nürnberg, offenbaren sich beim FC Schalke 04 noch einige Baustellen. Was Trainer Karel Geraerts schon gut im Griff hat und was besser werden muss. Unsere Reporter Matthias Heselmann, Andreas Ernst und Sinan Sat reden darüber in 19:04 Minuten - der Schalke-Talk.

Nürnberg. Fährt Schalke-Talent Assan Ouédraogo wirklich zur U17-WM nach Indonesien? S04-Sportdirektor André Hechelmann äußert sich skeptisch.

Viel wurde in den vergangenen Tagen über Assan Ouédraogo gesprochen. Dabei ging es vor allem um die Frage, ob das Top-Talent von Schalke 04 zur U17-Weltmeisterschaft nach Indonesien reist (Beginn am 10. November) oder nicht. Unter der Woche kommunizierten die Schalker, dass der Mittelfeldspieler nur für Teile des Junioren-Turniers abgestellt wird – voraussichtlich nur während der offiziellen Fifa-Abstellungsperiode nach dem Zweitliga-Heimspiel gegen den SV Elversberg am kommenden Freitag (18.30 Uhr/Sky). Das erste WM-Spiel der Deutschen würde er so in jedem Fall verpassen.