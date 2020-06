Schalke: Peters spricht über die finanzielle Zukunft von S04

Gelsenkirchen. Nach 27 Jahren wird Peter Peters Schalke verlassen. Den Klub sieht er trotz Krise gut für die Zukunft gerüstet.

Der scheidende Finanzvorstand Peter Peters vom FC Schalke 04 sieht die Gelsenkirchener trotz der aktuellen Corona-Krise finanziell gut für die Zukunft gerüstet. In der "Sport Bild" betont er, dass S04 laut der renommierten Wirtschafts-Prüfungs-Gesellschaft KPMG noch immer zu den 15 weltvollsten Fußballmarken der Welt gehört.

„KPMG bewertet Schalke mit über 800 Millionen Euro“, erklärt Peters. „Und selbst wenn durch die Corona-Krise eine Neuerwerbung erfolgen würde, bliebe in jedem Fall ein Betrag, der immer noch deutlich unseren Verbindlichkeiten übersteige“, ist er sich sicher. „Man hat Schalke in der Vergangenheit nur an den Verbindlichkeiten gemessen, aber nie an den Werten.

Schalke besitzt Catering- und Marketing-Rechte noch komplett - Arena vollständig abbezahlt

Den 197 Millionen Euro Verbindlichkeiten stehen unter anderem das Vereinsgelände Berger Feld und die komplett abbezahlte Veltins-Arena gegenüber. „Zusätzlich besitzt Schalke 04 eine große Marktkraft, weil wir die Catering- und Marketing-Rechte nicht wie andere Klubs verkauft haben“, betont Peters. „In der Ära von Felix Magath (von 2009 bis 2011) hatten wir Angebote für die Catering- und Marketing-Rechte wir hätten sie für einen dreistelligen Millionenbetrag verkaufen können. Meine Überzeugung ist jedoch nach wie vor, dass es falsch gewesen wäre – und jetzt auch falsch ist – so etwas zu tun. Ich bin immer ein Verfechter davon, Herr im eigenen Haus zu sein.“

Nach 27 Jahren als Finanzvorstand verlässt Peters die Schalker zum Monatsende. „Es ist alles so vorbereitet, dass dieser Verein gut durch diese schwere Zeit kommt. Es muss sich keiner Sorgen machen um Schalke. Was zu regeln war, ist geregelt“, sagte er zuletzt auch gegenüber dieser Redaktion.

Neben seiner Funktion auf Schalke bekleidet Peters auch wichtige Ämter bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL) und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB), auf die sein Rücktritt beim Bundesligisten allerdings keinen Einfluss hat. (rh)