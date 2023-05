Schalke-PK: Moritz Jenz fit, drei Spieler fallen gegen Eintracht Frankfurt aus

So spannend war die Bundesliga schon ewig nicht mehr. Und der Ruhrpott ist mittendrin. Zwei Spieltage vor dem Ende, kann und will Borussia Dortmund noch Meister werden, während Schalke und Bochum um den Klassenerhalt kämpfen. Unsere Experten, Sportchef Sebastian Weßling und Schalke-Reporter Andreas Ernst, liefern zusammen mit Moderator Timo Düngen alles Wissenswerte zum Ligaendspurt und klären die wichtigsten Fragen. Viel Spaß!

Gelsenkirchen. Die Entscheidung naht im Abstiegskampf. Schalke trifft am Samstag auf Eintracht Frankfurt. Thomas Reis informierte bei der PK über das Personal.

Hochspannung im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga: Mehrere Klubs kämpfen vor den letzten beiden Saisonspielen um den Ligaverbleib, darunter auch der FC Schalke 04. Nach der 0:6-Klatsche in der Vorwoche beim FC Bayern stehen die Königsblauen unter Druck. Im letzten Heimspiel am Samstag (15:30 Uhr, Sky) muss dringend ein Sieg gegen Eintracht Frankfurt her. Angesichts der schweren Aufgabe am letzten Spieltag würden ein Remis oder eine Niederlage die Chancen der Schalker drastisch senken.

Schalke setzt auf Comeback von Moritz Jenz

Vor dem vorletzten Spieltag liegt Schalke auf dem Abstiegsrelegationsplatz. „Jedes Spiel ist für uns jetzt ein Finale“, sagte Moritz Jenz zu Wochenbeginn. Er könnte die Abwehr nach der herben Niederlage beim FC Bayern München am vergangenen Samstag stabilisieren. Sein bis dato letztes Spiel hat er am 23. April gemacht. Ist er am Samstag bereit für einen Einsatz? Ja, sagte Schalke-Trainer Thomas Reis heute bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Er deutete an, dass Jenz an der Seite von Sepp van den Berg in der Innenverteidigung spielen wird. Neben dem gesperrten Marius Bülter fallen am Samstag auch Jere Uronen und Torwart Ralf Fährmann aus.

Schalke-Pk vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt im Live-Ticker zum Nachlesen

12:49 Uhr: Reis zur Stückelung des letzten Spieltags. "Wir nehmen es so hin, wie es ist."

12:48 Uhr: Reis zum Ablauf vor dem letzten Heimspiel: "Es wird definitiv nichts verändert."

12:46 Uhr: Reis zu den Fans: "Ich finde es sensationell, mir gibt das zusätzliche Energie. Die Fans haben den Glauben daran, dass wir das erreichen können, woran keiner geglaubt hat. Wir wollen es morgen hinbekommen, dass wir hier eine Festung haben."

12:45 Uhr: Zur Konkurrenz: "Wir wollen und müssen drei Punkte holen, dann werden wir schauen, was die Konkurrenz macht. Wir haben aktuell genug mit uns selbst zu tun."

Schalke-Trainer Thomas Reis lobt Eintracht Frankfurt

12:43 Uhr: Zum Gegner Eintracht Frankfurt: "Eine tolle Mannschaft mit viel Tempo, die nun wieder in einem Finale steht. Respekt vor der Arbeit von Oliver Glasner."

12:42 Uhr: Reis erwartet ein Spiel mit viel Hektik und deutet eine Joker-Rolle für Dominick Drexler an.

12:40 Uhr: Reis zum Ausfall von Marius Bülter: "Mit Tim Skarke ist ein Spieler zurück, der uns Dynamik bringt. Ich bin davon überzeugt, dass wir Marius gut ersetzen können. Dann kommt er gut zurück für das Finale."

12:40 Uhr: Reis deutet an, dass van den Berg und Jenz gemeinsam in der Innenverteidigung auflaufen könnten.

12:39 Uhr: Reis ergänzt: Auch Sepp van den Berg kann spielen.

12:38 Uhr: Reis: "Es ist wichtig, dass wir mutig sind. Wir brauchen Mut, Spielstärke und Konzentration. Es ist mir egal, ob morgen ein Foul dabei ist und wir damit ein Gegentor sein. Wir müssen einfach clever sein."

12:36 Uhr: Reis berichtet: Uronen (muskuläre Probleme) fällt aus, Ralf Fährmann steht trotz der Fortschritte nicht zur Verfügung.

12:35 Uhr: Reis zum Personal: "Es sieht danach aus, dass Moritz Jenz dabei ist. Es würde nichts dagegen sprechen, ihn von Anfang an spielen zu lassen, er ist auf jeden Fall fit."

Schalke-Trainer Thomas Reis äußert sich heute bei der S04-PK zum Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Foto: firo

12:34 Uhr: "Reis: "Wir haben das Bayern-Spiel schnell analysiert. Wir sind getaumelt, haben einen Schlag bekommen. Jetzt müssen wir nach vorne schauen und zusehen, dass das Stadion brennt."

12:32 Uhr: Reis zum Frankfurt-Spiel: "Ich bezeichne es auch als Endspiel, weil es das letzte Heimspiel ist. Wir brauchen drei Punkte für eine gute Ausgangslage am letzten Spieltag. Wir wissen, was wir investieren müssen, um die drei Punkte hier zu behalten."

12:30 Uhr: Es geht los. Thomas Reis ergreift das Wort.

12:15 Uhr: Hallo aus Gelsenkirchen. Gleich beginnt hier die Schalke-PK mit Trainer Thomas Reis. Was er zu sagen hat, lesen Sie hier im Ticker.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04