Schalke-PK heute live im Ticker - wie will Thomas Reis aus der Krise?

Gelsenkirchen. Schalke steckt in der Krise, die Unruhe nimmt zu. Heute erklärt sich Trainer Thomas Reis in der Pressekonferenz. Wir tickern live.

Schalke-PK mit Thomas Reis heute live im Ticker

13.07 Uhr: "Dass ist nicht begeistert bin, ist ja klar. Die letzten beiden Spiele waren nicht unser Anspruch. Wir arbeiten immer daran, wir waren in einem sehr guten Austausch", sagt Thomas Reis.

13.05 Uhr: Thomas Reis über den Berater-Streit auf Schalke: "Unruhig macht mich das nicht, ich kenne, die Person nicht. Ich habe noch nicht einmal mit ihr gesprochen. Ich war immer im Austausch mit Ralle, der Spieler war informiert. Wenn man es medial macht, dann ist das schade. Mich soll es nicht weiter interessieren."

13.02 Uhr: Thomas Reis zum Personal: "Die Situation ist angespannt." Latza ist aber ins Training zurückgekehrt. Zu den Neuen: Bei Kalas dauert es, ihn spielfähig zu bekommen, er sei aber weit. Murkin steht wohl im Kader.

12.28 Uhr: Los geht es um 13 Uhr.



