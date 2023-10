Schalke-PK heute live: Ralf Fährmann kehrt nicht zurück ins S04-Tor

Gelsenkirchen. Es brodelt auf Schalke. Nach der peinlichen Vorstellung in Paderborn muss am Sonntag gegen Hertha BSC eine Reaktion her. Die PK im Live-Ticker.

Das Duell der Bundesliga-Absteiger wird zum Keller-Duell. An diesem Sonntag (13:30 Uhr, Sky) trifft der FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga auf Hertha BSC. Statt eines Spitzenspiels werden die Zuschauer in der Veltins-Arena ein Aufeinandertreffen zweier Teams erleben, die noch deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Während die Formkurve der Berliner nach zwei Siegen aus den letzten drei Spielen nach oben zeigt, sieht es für Schalke düster aud. Die Partie in Paderborn, die erste nach dem Rauswurf von Trainer Thomas Reis, war ein sportlicher Offenbarungseid.

Interimstrainer Matthias Kreutzer, der am Sonntag seine letzte Partie als S04-Cheftrainer bestreiten wird, beantwortet am Freitag die wichtigsten Fragen zum Spiel gegen die Hertha. Wie geht er dieses so wichtige Spiel an? Kann Torwart Ralf Fährmann nach seinem Rückschlag zu Wochenbeginn spielen? Ab 14 Uhr sitzt der Schalke-Trainer bei der Pressekonferenz auf dem Podium. Wir sind live dabei.

Schalke-PK mit Matthias Kreutzer heute im Live-Ticker

14:00 Uhr: Es geht mit einem Paukenschlag los: Ralf Fährmann wird auch am kommenden Spieltag nicht im Tor des FC Schalke 04 stehen. Schon beim Mannschaftstraining am Mittwoch musste der Torhüter verletzungsbedingt pausieren, eine Rückkehr in den Kader schließt Trainer Kreutzer aus.

14:03 Uhr: Der S04-Trainer sprach von einem konstruktiven und energiegeladenen Miteinander innerhalb des Teams.

14:06 Uhr: Simon Terodde und Kenan Karaman könnten am kommenden Sonntag wieder auf einen Einsatz hoffen.

14:07 Uhr: Die Kabine sei gespalten hieß es zuletzt. Kreutzer dazu: "Ich erlebe die Mannschaft als absolut geschlossen. Das hat mir das Gespräch und die Analyse nach dem Paderborn-Spiel gezeigt. Das war offen und ehrlich. Ich kann nicht von Grüppchen reden, wir sind eine Gruppe."

14:09 Uhr: Den Schlüssel im Spiel gegen Hertha liegt aus Sicht des Schalker-Coachs liegt darin, "mit Mut und Freude weiterzuspielen."

